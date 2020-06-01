На 15 июня, по состоянию на 9:00, в Украине +656 новых случаев инфицирования коронавирусом
В Украине +656 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за время пандемии заразилось 31810 украинцев.
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.
Так, по данным ЦОЗ, на 15 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 31810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14253 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.
В Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов — методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человека, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)
Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)
Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)
г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)
Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)
Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)
Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)
Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)
Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)
Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)
Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)
Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)
Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)
Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 09:39 33
Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.
Так, по данным ЦОЗ, на 15 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 31810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14253 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.
В Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов — методом ИФА.
Всего заболевания подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человека, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.
В общем случаи подтверждено:
Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)
Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)
Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)
Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)
Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)
Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)
Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)
г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)
Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)
Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)
Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)
Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)
Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)
Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)
Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)
Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)
Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)
Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)
Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)
Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)
Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)
Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)
Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)
Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 09:39 33
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