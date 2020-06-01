На 15 июня, по состоянию на 9:00, в Украине +656 новых случаев инфицирования коронавирусом



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.

Так, по данным ЦОЗ, на 15 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 31810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14253 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.

В Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов — методом ИФА.

Всего заболевания подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человека, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)

Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)

Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)

Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)

Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)

г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)

Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)

Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)

Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)

Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)

Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)

Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)

Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)

Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)

Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)

Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)

Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)

Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 09:39 33 В Украине +656 новых случаев инфицирования коронавирусом, всего за время пандемии заразилось 31810 украинцев.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на МОЗ.Так, по данным ЦОЗ, на 15 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 31810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14253 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 656 новых случаев.В Украине 497 284 образцы исследованы методом ПЦР и 81168 образцов — методом ИФА.Всего заболевания подтверждено у 2350 детей и 5537 медиков. Госпитализации нуждались 9043 человека, подключение к аппарату ИВЛ — 318 пациентов. 22767 больных находились на амбулаторном лечении.В общем случаи подтверждено:Винницкая обл. — 1423 (862 выздоровел)Волынская обл. — 1438 (449 выздоровели)Днепропетровская обл. — 998 (721 выздоровел)Донецкая обл. — 334 (128 выздоровели)Житомирская обл. — 1087 (547 выздоровели)Закарпатская обл. — 1680 (686 выздоровели)Запорожская обл. — 529 (335 выздоровели)Ивано-Франковская обл. — 1766 (1030 выздоровели)г. Киев — 3957 (1164 выздоровели)Киевская обл. — 2024 (771 выздоровел)Кировоградская обл. — 586 (476 выздоровели)Луганская обл. — 57 (47 выздоровели)Львовская обл. — 2933 (632 выздоровели)Николаевская обл. — 321 (212 выздоровели)Одесская обл. — 1117 (424 выздоровели)Полтавская обл. — 278 (257 выздоровели)Ровенская обл. — 2369 (1316 выздоровели)Сумская обл. — 227 (163 выздоровели)Тернопольская обл. — 1467 (1022 выздоровели)Харьковская обл. — 1542 (741 выздоровели)Херсонская обл. — 183 (174 выздоровели)Хмельницкая обл. — 559 (416 выздоровели)Черкасская обл. — 552 (356 выздоровели)Черновицкая обл. — 3959 (1243 выздоровели)Черниговская обл. — 424 (81 выздоровели).Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 июня 2020 в Центр поступило 753 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19. Новости Украины - Сегодня, 09:39 33

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