Глава МИД Украины выразил готовность обсудить Донбасс с Лавровым

На пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом Кулеба заявил, что работа в "нормандском формате" по Донбассу продолжится на уровне министров иностранных дел.Представитель украинского ведомства сообщил, что готов к переговорам с Лавровым в любом формате. Он считает, что эти контакты помогут разрешению имеющихся сложностей, передает РИА Новости.С весны 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киевские власти отправили на восток страны войска после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству государства, захватившему власть после госпереворота.В то же время Украина продолжает бороться с пандемией коронавируса. По данным RT, в стране за прошедшие сутки было выявлено 656 новых заболевших.Владимир Гусе