Глава МИД Украины выразил готовность обсудить Донбасс с Лавровым
На пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом Кулеба заявил, что работа в "нормандском формате" по Донбассу продолжится на уровне министров иностранных дел.
Представитель украинского ведомства сообщил, что готов к переговорам с Лавровым в любом формате. Он считает, что эти контакты помогут разрешению имеющихся сложностей, передает РИА Новости.
С весны 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Киевские власти отправили на восток страны войска после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству государства, захватившему власть после госпереворота.
В то же время Украина продолжает бороться с пандемией коронавируса. По данным RT, в стране за прошедшие сутки было выявлено 656 новых заболевших.
Владимир Гусе
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