Наталия Орейро решила получить российское гражданство

«Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», – сказала Орейро, передает ТАСС.

«Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – подчеркнула она.

Латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что подала документы на оформление российского гражданства.По словам актрисы, все началось с шутки, прозвучавшей год назад в программе Первого канала «Вечерний Ургант».Кроме того, Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта. «На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие», – рассказала певица.Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу «Дикий ангел», где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. «Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России – это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов», – заявила она.С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Также Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России. К празднованию 75-летия Победы в 2020 году певица исполнила «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы.