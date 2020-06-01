Суда В«ГазпромаВ» пошли к В«Северному потоку вЂ” 2В» через Суэцкий канал

Cуда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения «Северного потока — 2», пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал. Этот курс удобен и группе кораблей Черноморского флота, которые взяли «Остапа Шеремета» и «Ивана Сидоренко» на сопровождение у берегов Шри-Ланки.Суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко», идущие из Владивостока, выбрали самый короткий путь в Балтийское море. По данным навигационного портала Vesselfinder, 14 июня они вошли в Красное море и шли между Эритреей и Йеменом на скорости 10 узлов.Иллюстрация: vesselfinder.com.От Шри-Ланки суда «Газпром флота» добрались до места нынешнего местонахождения за 10 дней. Как сообщалось, «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» забункеровались и провели у острова три дня и покинули рейд Коломбо в одно время с кораблями Черноморского флота — фрегатом «Адмирал Григорович» и спасательным буксиром «Профессор Николай Муру».Спасательный буксир Черноморского флота «Профессор Николай Муру» отходит от Коломбо вместе с судами снабжения «Газпром флота». Иллюстрация: vesselfinder.com.Военной группе удобно идти средиземноморским маршрутом, так как база их дислокации находится в Севастополе и до отхода в Индийский океан, в середине мая, корабли находились на дежурстве у берегов Сирии.Также, под охраной кораблей ВМФ России, из Находки до Балтийского моря добирался трубоукладчик «Академик Черский». Но, если тот пошел в обход Африки, то суда снабжения пошли по короткому пути. И охрана была необходима двум судам, прежде всего, для прохода Аденского залива, где по-прежнему происходят нападения сомалийских пиратов.При нынешней скорости суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» доберутся до немецкого порта Мукран, где находятся трубоукладчики «Северного потока — 2», в первой половине июля.«Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — новые суда снабжения «Газпром флота». В их задачи входит в том числе обеспечение работ при строительстве газопроводов. Сейчас в немецком порту Мукран находятся российские трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна». Очевидно, они будут укладывать «Северный поток — 2» по двум веткам одновременно. Для этого каждому из них понадобится не менее двух судов обеспечения, которые также непросто найти из-за санкций США. Они будут доставлять трубы и материалы из Мукрана и дежурить у трубоукладчиков, обеспечивая в том числе охранную зону работ. Таким образом, «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» смогут обеспечить работу «Академика Черского».Косвенным подтверждением того, что суда следуют на достройку «Северного потока — 2», может быть объявление «Газпром флота», которое он разместил на электронной торговой площадке «Газпромбанка». В нем компания сообщила о ценовом запросе на закупку 15 телевизоров с указанием судна «Остап Шеремета» и доставкой груза в Калининград. В июле же «Газпром флот» проведет тендер на закупку манометров для дыхательного аппарата сжатого воздуха «Омега-С» для «Остапа Шеремета» и «Ивана Сидоренко» с их поставкой в Санкт-Петербург, по данным OTC.США угрожают новыми санкциями участникам «Северного потока — 2», в том числе по судам снабжения, что в очередной раз подтверждает участие «Ивана Сидоренко» и «Остапа Шеремета» в достройке «Северного потока — 2».Ранее сообщалось, что основные работы по завершению «Северного потока — 2» могут начаться осенью. Во-первых, запланированное дооснащение «Академика Черского» займет несколько месяцев. Во-вторых, оператор проекта Nord Stream 2 AG должен еще представить обновленный план работ и согласовать его с Датским энергетическим агентством (DEA). И кроме того, в разрешении DEA говорится, что в июле — августе в районе острова Борнхольм идет нерест трески и в течение двух месяцев все работы там запрещены.Для завершения газопровода осталось уложить около 160 км в Балтийском море. Перенос начала работ на осень отложит запуск газопровода, но вполне укладывается в сроки сдачи, названные президентом России Владимиром Путиным: в конце 2020 года — первом квартале 2021 года.источник