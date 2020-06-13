Донбасс. Оперативная лента военных событий 15.06.2020
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 13.06.2020
заявления опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений Народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой Народной Республики», – сказано в заявлении.
Руководитель страны также санкционировал меры по защите Республики в случае возобновления целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. «Обеспечить применение мер адекватного реагирования, а также, в зависимости от ситуации, приведение подразделений Народной милиции в режим полной боевой готовности», – приказал Пушилин.
Силы НМ ДНР были приведены в высшие степени боевой готовности в середине мая в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
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