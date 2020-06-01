Захарова ответила на заявления главы МИД Украины о паспортах для Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о российских паспортах для ДНР и ЛНР, заявила, что эти документы — историческое свидетельство ответа жителей Донбасса Киеву.Ранее Кулеба в интервью агентству "Укринформ" сказал, что "российские паспорта в Донбассе — это филькина грамота".По словам Захаровой, "филькиной грамотой" Иван Грозный называл обличительные письма Митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитого Малютой Скуратовым митрополита сегодня почитают как святителя Филиппа Московского."Так что паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима. Мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно. Главное, не останавливаться", — написала Захарова на своей странице в Facebook.Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Первые российские паспорта по упрощенной схеме жители Республик Донбасса получили 14 июня 2019 года.