Минприроды ЛНР ограничило пребывание в лесах из-за пожарной опасности

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР в связи с установившейся сухой погодой и введенным пятым, самым высоким, классом пожарной опасности ограничило пребывание в лесах людей и транспорта. Об этом сообщили в ведомстве.

"С целью предотвращения возникновения пожаров в лесных массивах Луганской Народной Республики, в связи с установлением устойчивой сухой погоды и пятым классом пожарной опасности, приказом Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ограничено пребывание граждан в лесах (хвойные насаждения) и въезд в них транспортных средств с 13 июня 2020 года сроком на 21 календарный день", - говорится в сообщении.

Приказом определены участки хвойных насаждений, где ограничено пребывание граждан и запрещен въезд транспортных средств. Ознакомиться с их перечнем можно на сайте Минприроды.

Напомним, что в соответствии со статьей 8.30 Кодекса об административной ответственности (КоАП) ЛНР нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тыс. руб., на должностных лиц – от пяти до 10 тыс. руб., на физических лиц - предпринимателей – от 20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. руб.

При обнаружении лесных пожаров необходимо сообщить по телефону горячей линии Министерства (0642) 63-99-34.

Напомним, приказом Минприроды ЛНР от 11 марта 2020 года на землях лесного фонда ЛНР был введен пожароопасный период.

Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

15 июня — Луганск