Повторная авария на водоводе не позволила нормализовать подачу воды в три региона ЛНР

Повторная авария на магистральном водоводе не позволила специалистам государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода" возобновить подачу воды в три региона Республики. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Из-за очередной аварии на магистральном водоводе диаметром 1000 мм "Алчевск – Петровское", которая произошла в 10.00 15 июня, ситуация с водоснабжением городов Антрацит, Красный Луч, Петровское (город подчинен Краснолучскому горсовету – примечание ЛИЦ) и населенных пунктов Перевальского района остается напряженной. Шестые сутки специалистам "Луганскводы" не удается восстановить плановую подачу воды в вышеуказанные районы", - говорится в сообщении.

Специалисты Алчевского управления "Луганскводы" приступили к ликвидации аварии и к вечеру сегодняшнего дня планируют завершить ремонт водовода. После окончания работ будут выполнены мероприятия по вводу его в рабочий режим согласно технологическому регламенту.

На предприятии принесли извинения потребителям за доставленные неудобства и поблагодарили за понимание.

Напомним, "Лугансквода" 9 и 12 июня сокращала подачу воды в города ЛНР из-за аварий на магистральном водоводе "Алчевск – Петровское".

15 июня — Луганск