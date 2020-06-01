Представители власти ЛНР вручили награды журналистам Республики

Представители власти ЛНР поздравили журналистов Республики с профессиональным праздником и вручили им государственные награды, грамоты и благодарности. Об этом из здания Министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР, где состоялось мероприятие, передает корреспондент ЛИЦ.

Министр связи и массовых коммуникаций ЛНР Олег Фетисов поблагодарил журналистов за их труд и вручил медаль "За заслуги" второй степени двум сотрудникам ЛуганскИнформЦентра. Кроме того, представители ряда региональных и республиканских СМИ были отмечены грамотами и благодарностями главы ЛНР, Правительства и Минкомсвязи.

"Коллеги, я поздравляю всех с праздником. Творческих успехов, всего самого лучшего, крепкого здоровья и дальнейших достижений, расти и быть только выше", - обратился к присутствующим руководитель Министерства.

Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков отметил, что журналистика Республики находится на верном пути и постоянно совершенствуется.

"Всех нас свела война, всех нас свело формирование новой Республики, которая на обломках этой войны создалась, - сказал он. - Как в любом коллективе, сложном коллективе у нас уже есть свои даты. Одна из этих дат – это наш исконный луганский праздник, потому что в основе его лежит хорошая дата – это день выхода газеты "Луганская правда". То, о чем мы можем вспомнить, то, о чем мы можем рассказать, и на чем мы можем воспитывать новые поколения".

"Очень здорово, что сегодня я здесь вижу тех людей, которые были в 2014-2015 году рядом с нами, много молодежи, которая пришла. Я думаю, у нас все получится, мы будем двигаться дальше, будем строить Республику, свои средства массовой информации", - добавил первый замминистра.

Напомним, День журналиста ЛНР установлен указом главы Республики в 2016 году и отмечается ежегодно 14 июня.

15 июня — Луганск