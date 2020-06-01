На границе с РФ изъяты контрабандные сигареты на 2,5 млн рублей и три автомобиля.



Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.

«С начала июня текущего года сотрудниками Службы пограничной охраны пресечена деятельность трех устойчивых каналов контрабанды сигарет. По предварительной оценке, общая сумма изъятого составила почти 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Так, в Краснодонском районе задержаны двое местных жителей, которые в обход таможенного контроля пытались незаконно переправить на территорию Российской Федерации 23 990 пачек табачной продукции марки «Мальборо» общей стоимостью более 1,25 млн руб. Табачные изделия без марок акцизного налога, а также используемый в контрабандной деятельности автомобиль, изъяты.

Пресечена преступная деятельность в пограничной зоне в районе села Большой Суходол Краснодонского района. Совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета пограничники задержали местного жителя при попытке незаконного перемещения 15 тыс. пачек сигарет марки «Мальборо» и «Бизнес класс» общей стоимостью 850 тыс. руб. Табачная продукция и транспортное средство изъяты.

Также был перекрыт канал контрабанды в районе села Кружиловка Краснодонского района: на берегу реки Северский Донец задержаны трое жителей Республики, которые с использованием маломерного плавсредства пытались незаконно переместить через Государственную границу табачные изделия марки «Мальборо». У задержанных изъято 7,4 тыс. пачек табачной продукции общей стоимостью около 385 тыс. руб. и автомобиль УАЗ.

«МГБ напоминает, что за незаконное перемещение табачной продукции через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в пресс-службе.



Экономика - Сегодня, 13:40 39 Сотрудники Службы пограничной охраны МГБ с начала июня перекрыли три канала контрабанды табачных изделий, в ходе операций изъяты сигареты без марок акцизного налога на общую сумму около 2,5 млн руб. и три автомобиля, в которых нарушители незаконно поставляли табачные изделия в Российскую Федерацию.Об этом сообщили в пресс-службе МГБ.«С начала июня текущего года сотрудниками Службы пограничной охраны пресечена деятельность трех устойчивых каналов контрабанды сигарет. По предварительной оценке, общая сумма изъятого составила почти 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении.Так, в Краснодонском районе задержаны двое местных жителей, которые в обход таможенного контроля пытались незаконно переправить на территорию Российской Федерации 23 990 пачек табачной продукции марки «Мальборо» общей стоимостью более 1,25 млн руб. Табачные изделия без марок акцизного налога, а также используемый в контрабандной деятельности автомобиль, изъяты.Пресечена преступная деятельность в пограничной зоне в районе села Большой Суходол Краснодонского района. Совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета пограничники задержали местного жителя при попытке незаконного перемещения 15 тыс. пачек сигарет марки «Мальборо» и «Бизнес класс» общей стоимостью 850 тыс. руб. Табачная продукция и транспортное средство изъяты.Также был перекрыт канал контрабанды в районе села Кружиловка Краснодонского района: на берегу реки Северский Донец задержаны трое жителей Республики, которые с использованием маломерного плавсредства пытались незаконно переместить через Государственную границу табачные изделия марки «Мальборо». У задержанных изъято 7,4 тыс. пачек табачной продукции общей стоимостью около 385 тыс. руб. и автомобиль УАЗ.«МГБ напоминает, что за незаконное перемещение табачной продукции через государственную границу предусмотрена уголовная ответственность — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили в пресс-службе.Экономика - Сегодня, 13:40 39

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