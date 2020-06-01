В Северодонецке полицейский избил и выбросил свою жену с четвертого этажа



Об этом сообщает APnews со ссылкой на сообщение Дарьи Петрик в Instagram.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня.

Отмечается, что в ту же ночь мужчина не позволял соседям вызывать полицию или, по крайней мере, скорую помощь, требуя сначала набрать своего отца.

«С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2:00 ночи произошло покушение на убийство! Мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа с балкона! Девочке 27 лет, ее зовут Дарья Конева (Нестеренко).

В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее бросать по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. По просьбе успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон, тем самым лишив ее возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребенка оставит себе! Она выбежала на балкон, стала звать на помощь и просила людей вызвать полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина после этого начал угрожать выбросить свою жену с балкона, что в результате и сделал.

«Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этого есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвертого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон с рук, приговаривая, чтобы никто никуда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе. Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома», — подчеркивается в сообщении.

По словам очевидцев, в течение всего этого времени женщина была в сознании и утверждала, что ее муж выбросил ее с балкона, а также что в квартире остался годовалый ребенок.

«Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она умоляла о помощи, постоянно повторяя, что это муж ее бросил с балкона и просила соседку забрать ее дочь из квартиры ... Этого «героя» зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусь Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке», — говорится в сообщении.

Новости Региона - Сегодня, 13:17 54 В Северодонецке сержант полиции Алексей Конев избил свою жену, после чего выбросил ее четвертого этажа многоэтажки.Об этом сообщает APnews со ссылкой на сообщение Дарьи Петрик в Instagram.Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня.Отмечается, что в ту же ночь мужчина не позволял соседям вызывать полицию или, по крайней мере, скорую помощь, требуя сначала набрать своего отца.«С 8-9 июня в городе Северодонецке на улице Менделеева в 2:00 ночи произошло покушение на убийство! Мужчина выбросил свою жену с четвертого этажа с балкона! Девочке 27 лет, ее зовут Дарья Конева (Нестеренко).В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее бросать по квартире, давать пощечины, выкручивая руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике. По просьбе успокоиться хотя бы ради ребенка, он продолжал еще больше издеваться, забрал у нее телефон, тем самым лишив ее возможности сделать звонок о помощи, постоянно угрожая, что убьет ее, а ребенка оставит себе! Она выбежала на балкон, стала звать на помощь и просила людей вызвать полицию», — говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина после этого начал угрожать выбросить свою жену с балкона, что в результате и сделал.«Он побежал за ней и приказывал заткнуться, иначе сказал что выбросит ее из окна. Соседи это все слышали, свидетели этого есть! В итоге он схватил ее на руки и вытолкнул с балкона с четвертого этажа! Когда она упала, на глухой звук и шум сбежались все соседи, а он оставался в квартире, и выбежал позже, когда соседка начала делать попытки позвонить в скорую и полицию, он начал выхватывать телефон с рук, приговаривая, чтобы никто никуда не звонил, сказал что сначала он позвонит своему папе. Полицию и скорую помощь вызвали соседи напротив стоящего дома», — подчеркивается в сообщении.По словам очевидцев, в течение всего этого времени женщина была в сознании и утверждала, что ее муж выбросил ее с балкона, а также что в квартире остался годовалый ребенок.«Она в это время была в сознании, несмотря на болевой шок, она умоляла о помощи, постоянно повторяя, что это муж ее бросил с балкона и просила соседку забрать ее дочь из квартиры ... Этого «героя» зовут Алексей Александрович Конев, он сержант главного управления полиции в Северодонецке, а также его отчим, Гусь Руслан Валентинович, является подполковником полиции в отставке, в данный момент работает там же штабистом, также в Северодонецке», — говорится в сообщении.Новости Региона - Сегодня, 13:17 54

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