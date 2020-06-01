Всем участникам пробного ВНО вернут деньги и проведут его дистанционно
Участникам пробного ВНО, которое в связи с ростом заболеваемости коронавирусом решили провести онлайн, вернут уплаченные деньги.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает «Украинская правда».
«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — заявил Марченко.
О том, как будут возвращать деньги, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.
Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как абитуриенты будут сдавать ВНО дистанционно, передает «Громадське».
«Оно будет проходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить на проверку», — отметил министр.
В то же время, отметил глава Минздрава, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн.
В таком случае он должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку. Новости Украины - Сегодня, 13:07 73
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает «Украинская правда».
«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — заявил Марченко.
О том, как будут возвращать деньги, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.
Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как абитуриенты будут сдавать ВНО дистанционно, передает «Громадське».
«Оно будет проходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить на проверку», — отметил министр.
В то же время, отметил глава Минздрава, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн.
В таком случае он должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку. Новости Украины - Сегодня, 13:07 73
Метки: {keywords}