Всем участникам пробного ВНО вернут деньги и проведут его дистанционно



Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает «Украинская правда».

«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — заявил Марченко.

О том, как будут возвращать деньги, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.



Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как абитуриенты будут сдавать ВНО дистанционно, передает «Громадське».

«Оно будет проходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить на проверку», — отметил министр.

В то же время, отметил глава Минздрава, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн.

В таком случае он должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку. Новости Украины - Сегодня, 13:07 73 Участникам пробного ВНО, которое в связи с ростом заболеваемости коронавирусом решили провести онлайн, вернут уплаченные деньги.Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает «Украинская правда».«В связи с изменением формы прохождения пробного ВНО президент дал поручение провести онлайн тестирование бесплатно. Всего на прохождение пробного ВНО зарегистрировались более 362 тысяч участников. Уплаченные средства за его прохождение в размере почти 53 млн гривень будут компенсированы в полном объеме», — заявил Марченко.О том, как будут возвращать деньги, министр пообещал дополнительно проинформировать в понедельник, 15 июня.Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, как абитуриенты будут сдавать ВНО дистанционно, передает «Громадське».«Оно будет проходить так. Любой ребенок сможет через свой личный кабинет зайти, получить соответствующую форму, получить задание на ВНО, пройти это ВНО и отправить на проверку», — отметил министр.В то же время, отметил глава Минздрава, правительство предусмотрело ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн.В таком случае он должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку. Новости Украины - Сегодня, 13:07 73

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