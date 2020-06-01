Народная милиция ЛНР сбила БПЛА, с помощью которого ВСУ корректировали огонь по Лозовому

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики корректировали огонь по селу Лозовое. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Боевики 24-й бригады ВСУ предприняли попытку обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Лозовое с использованием БПЛА типа "Фантом" для корректировки огня", - сказал он.

"Благодаря слаженным действиям наших расчетов РЭБ и ПВО, входящих в состав единой системы управления "Альбатрос-К", нарушитель воздушного пространства Республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен", - заявил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

15 июня — Луганск