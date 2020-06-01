Украиной были сняты вопросы по поводу того, кто и зачем убил полковника НМ ЛНР Олега Анащенко.МВД Украины взяло на себя ответственность за убийство Анащенко, заявив, что теракт был организован в отместку за уничтоженный ополченцами ЛНР ИЛ-76 с десантниками 25-й омбр (40 человек личного состава + 9 членов экипажа), которые должны были принять участие в подавлении восстания в Луганске.Анащенко летом 2014-го года занимался вопросами противовоздушной обороны и имео отношение к эпизоду с уничтожением Ил-76.Борис Рожин