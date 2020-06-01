В каких водоемах Луганской области купаться разрешено
В течение мая и первой декады июня было исследовано 42 пробы воды из водоемов Луганщины по микробиологическим показателям. По результатам лабораторных исследований, 8 проб (19% от общего количества) не соответствовали требованиям санитарного законодательства.
Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре.
Так, вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям в следующих местах массового отдыха населения:
озера Чистое и Парковое (Северодонецк). По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 9 июня в этих водоемах, микробное загрязнение воды по индексу ЛКП (основной показатель бактериального загрязнения воды) превысило санитарно-эпидемиологические нормативы в 26 раз, индекс коли-фагов (индикаторный показатель энтеровирусного загрязнения воды) — соответственно в 2 и 3 раза, а индекс кишечной палочки (Е. Соlі) — в 13 раз.
озера Кривенькое и Клешня (Попаснянский район). На пляжах озера Клешня (база отдыха ООО «Экогрин») микробное загрязнение воды по индексу ЛКП превысило санитарно-эпидемиологические нормативы в 14 раз, а на озере Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.) — в 4,8 раза. Для данных водных объектов также характерно превышение нормативов индекса коли-фагов соответственно в 7 и 3 раза, а индекса кишечной палочки — в 1,3 раза.
река Деркул (Беловодск, район ул. Пионерская) и р. Северский Донец (в районе Рубежного). Превышение нормативных показателей по индексу Е. Соlі в 2,3 раза было обнаружено в мае текущего года. По данным мониторинговых наблюдений в первой декаде июня превышений нормативных показателей не зарегистрировано.
Вода, которая была отобрана в местах массового отдыха на р. Айдар (Новопсковский район — 3 пляжа, Старобельский — 1, Новоайдарский — 1), оз. Песочное (2 пляжа — Рубежное), р. Северский Донец (Лисичанск , лодочная станция), p. Красная (Сватовский, Кременской районы) и др., по микробиологическим показателям соответствовала требованиям санитарного законодательства. Новости Региона - Сегодня, 14:02 172
Об этом сообщили в Луганском областном лабораторном центре.
Так, вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям в следующих местах массового отдыха населения:
озера Чистое и Парковое (Северодонецк). По результатам лабораторных исследований проб, отобранных 9 июня в этих водоемах, микробное загрязнение воды по индексу ЛКП (основной показатель бактериального загрязнения воды) превысило санитарно-эпидемиологические нормативы в 26 раз, индекс коли-фагов (индикаторный показатель энтеровирусного загрязнения воды) — соответственно в 2 и 3 раза, а индекс кишечной палочки (Е. Соlі) — в 13 раз.
озера Кривенькое и Клешня (Попаснянский район). На пляжах озера Клешня (база отдыха ООО «Экогрин») микробное загрязнение воды по индексу ЛКП превысило санитарно-эпидемиологические нормативы в 14 раз, а на озере Кривенькое (база отдыха ЧП Мустафа Н.С.) — в 4,8 раза. Для данных водных объектов также характерно превышение нормативов индекса коли-фагов соответственно в 7 и 3 раза, а индекса кишечной палочки — в 1,3 раза.
река Деркул (Беловодск, район ул. Пионерская) и р. Северский Донец (в районе Рубежного). Превышение нормативных показателей по индексу Е. Соlі в 2,3 раза было обнаружено в мае текущего года. По данным мониторинговых наблюдений в первой декаде июня превышений нормативных показателей не зарегистрировано.
Вода, которая была отобрана в местах массового отдыха на р. Айдар (Новопсковский район — 3 пляжа, Старобельский — 1, Новоайдарский — 1), оз. Песочное (2 пляжа — Рубежное), р. Северский Донец (Лисичанск , лодочная станция), p. Красная (Сватовский, Кременской районы) и др., по микробиологическим показателям соответствовала требованиям санитарного законодательства. Новости Региона - Сегодня, 14:02 172
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