Прокуратура Кировска заставила предприятия выплатить 144 тыс. руб. долга по зарплате

Прокуратура Кировска приняла меры реагирования, в результате которых коммунальные предприятия города частично погасили задолженность по зарплате, выплатив сотрудникам 144 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Прокуратурой Кировска в порядке надзора за исполнением закона проведены проверки деятельности коммунальных предприятий в части своевременности и полноты выплаты заработной платы. В ходе проверок установлено, что предприятия имеют задолженность по заработной плате и отчислениям соответствующих платежей", - говорится в сообщении.

В адрес руководства были внесены документы прокурорского реагирования.

"По результатам их рассмотрения руководителями предприятий погашена задолженность по заработной плате в сумме 143 962 руб., а также задолженность по уплате единого социального взноса в сумме 49 368 руб. и подоходному налогу в сумме 19 293 руб." – проинформировали в пресс-службе.

Проверки в этом направлении продолжаются.

Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

15 июня — Луганск