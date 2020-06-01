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Прокуратура Кировска заставила предприятия выплатить 144 тыс. руб. долга по зарплате

root Сегодня, 16:0033Новости
Прокуратура Кировска заставила предприятия выплатить 144 тыс. руб. долга по зарплате
Прокуратура Кировска приняла меры реагирования, в результате которых коммунальные предприятия города частично погасили задолженность по зарплате, выплатив сотрудникам 144 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Прокуратурой Кировска в порядке надзора за исполнением закона проведены проверки деятельности коммунальных предприятий в части своевременности и полноты выплаты заработной платы. В ходе проверок установлено, что предприятия имеют задолженность по заработной плате и отчислениям соответствующих платежей", - говорится в сообщении.
В адрес руководства были внесены документы прокурорского реагирования.
"По результатам их рассмотрения руководителями предприятий погашена задолженность по заработной плате в сумме 143 962 руб., а также задолженность по уплате единого социального взноса в сумме 49 368 руб. и подоходному налогу в сумме 19 293 руб." – проинформировали в пресс-службе.
Проверки в этом направлении продолжаются.
Ранее генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко сообщал, что сотрудники органов прокуратуры приняли меры реагирования, в результате которых работодатели Республики в 2019 году погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
15 июня — Луганск

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