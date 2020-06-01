Волонтеры "Мира Луганщине" помогли почти 1,2 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР (ФОТО)

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли почти 1,2 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе движения."С момента старта акции "Рука помощи" помощь получили 1 166 жителей разных городов и районов Республики", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что с 8 по 14 июня волонтеры из разных городов ЛНР оказали помощь 77 жителям Республики."Помогали тем, кто соблюдает режим самоизоляции, депутаты Народного Совета ЛНР от общественного движения "Мир Луганщине", депутаты Молодежного парламента ЛНР, работники теротделений ОД "Мир Луганщине", активисты проектов "Волонтер", "Мы помним!", "Дружина", "Молодая гвардия", "Доброволец" ОД "Мир Луганщине", - добавили в движении."Ребята, огромное спасибо за ваш бесценный труд. Для нас важна не только ваша помощь, но и просто внимание, так как мы многие из нас очень одинокие", – поблагодарила волонтеров жительница Луганска Наталья Трофимовна.Напомним, по состоянию на 8 июня активисты общественного движения "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли почти 1,1 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.В пресс-службе сообщали, что ОД "Мир Луганщине" сократило количество рабочих дней для волонтеров акции "Рука помощи".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,8 млн, из них более 431 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.15 июня — Луганск