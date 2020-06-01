Возобновлена работа трёх пропускных пунктов между Крымом и Украиной

Власти Украины возобновили работу трёх крымских пропускных пунктов «Колончак», «Чонгар» и «Чаплынка» на границе с Россией. Но на въезд иностранцев в нашу страну ограничения по-прежнему действуют.С 15 июня возобновляют работу пункты пропуска.Обязательная обсервация отменяется.Проверка термометрии и наличия СИЗ.Необходимо установить специальное приложение на телефон, для слежки.Штраф за отсутствие приложения 17 000 гривенПроезд границы с Украины в Крым:Обязательная обсервация сохраняется.Срок обсервации составляет 14 дней.Отправляют в Евпаторийский обсерватор.Обсерватор платный (крымчан это не касается)«В Крыму для приехавших с территории Украины, как и для путешественников из других стран, сохраняется обязательная обсервация. Отменена она только для лиц, приехавших из регионов России и не посещавших в последнее время зарубежные страны»Куда обращаться по вопросам пересечения границы Крыма?В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы Российской Федерации рекомендуется обращаться за консультацией в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым по телефонам 8(3652) 77-16-71, 8 (3652)77-16-73, 8 (3652)77-16-2.Еще раз о штрафахКак сообщает РИА Крым, для въезжающих на территорию Украины будет действовать ряд условий. Например, необходимо установить специальное приложение, с помощью которого украинские власти следят за лицами, находящимися на самоизоляции. В случае, если пересекший границу не установит приложение или не будет его использовать, то ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен – чуть более 44 тысяч рублей.