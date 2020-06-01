Хирург-потрошитель Алёна Верди умерла, не приходя в сознание

Лжехирург Алёна Верди, уродовавшая своих пациенток на протяжении нескольких лет, скончалась в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщил адвокат одной из клиенток, пострадавших от действий пластического хирурга — самоучки.По словам Андрея Тарана, 37-летняя Верди умерла сегодня утром. Точная причина ее кончины пока неизвестна, передает НТВ.Фигурантка громкого уголовного дела провела в реанимации больше двух недель. 1 июня ее нашли без сознания в квартире, где она находилась под домашним арестом. Сообщалось, что Верди могла получить ударную дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме. Это произошло за несколько дней до первого заседания по ее уголовному делу в суде — оно должно было состояться 4 июня.По данным телеканала, после госпитализации врачи практически сразу сообщили, что шансов выжить у нее мало. Она была подключена к аппарату ИВЛ, однако функции мозга были очень сильно поражены.Алёна Верди (настоящее имя — Антонина Горбунова) в течение нескольких лет работала пластическим хирургом, не имея специального образования. Она проводила операции с 2015 по 2019 годы, в ряде случаев — прямо у себя на кухне, в антисанитарных условиях. Некоторые из пациенток Верди остались инвалидами, в 2017 году одна скончалась после неудачной липосакции. Проверка показала, что Верди вообще не имела права брать в руки скальпель. Ее лицензии и дипломы оказались поддельными.Алёна Верди была задержана в апреле прошлого года в аэропорту Краснодара — она пыталась сбежать за рубеж. Ей предъявили обвинение в семи эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью.По материалам: Комсомольская правда.