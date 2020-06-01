При атаке США на Крым с воздуха, Россия уничтожит стратегическую авиацию США и ударит по Америке, сообщил генерал Бижев

Генерал-лейтенант Бижев, зам главнокомандующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО, рассказал об ответных действиях России в случае воздушной атаки США на Крым. Его слова приводят ресурсы "Экономика сегодня" и "ПолитЭксперт". Как замечает генерал-лейтенант, при таком ударе военные системы РФ "перемелют" стратегическую авиацию американцев, после чего последует ответный удар по самим США.Стратегическая авиация США не перестает "радовать" провокациями в адрес России. Особая активность "партнеров" наблюдается в районе Черного моря. Очевиден и приоритетный объект их воздушной атаки - российский Крым.Стратегические бомбардировщики ВВС США над Черным морем. Источник изображения: https://mpsh.ru/Последний громкий случай - так называемые "электронные пуски ракет" (имитация ракетной атаки) по военным объектам России в Крыму дальними ракетными бомбардировщиками B-1B "Lancer".При этом американские СМИ, а также их отечественные коллеги из числа либеральных и "караул-патриотических" ресурсов пишут о высокой вероятности полного уничтожения российских военных объектах [при воздушной атаке США на Крым], обещают нам "ракетный ливень". Об ответных действиях РФ они "случайно забывают".Напомнил об этом генерал-лейтенант Айтеч Бижев.Как ответит РоссияОтветственный за наши системы ПВО рассказал, как действует РФ.Сама система противовоздушной обороны России глубоко эшелонирована, разные ее части автономны (независимы друг от друга), а сам Крым - военный плацдарм России.Генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Источник изображения: https://warfiles.ru/Самолеты США берутся под строгий контроль при приближении к границам хотя бы на 100 км. Мы точно также проводим их условное уничтожение (без непосредственного пуска ракет).При этом ПВО имеет свои приоритетные задачи. В случае подобной атаки в первую очередь будет ликвидирована ракетная угроза - системы ПРО в Крыму способны это обеспечить.Следующий этап - уничтожение объекта угрозы, т.е., самой стратегической авиации США. Как говорит Бижев, она будет "перемолота" еще на дальних подступах.Наконец, не следует забывать о военной концепции России - в случае подобной атаки, РФ ответит не только ликвидацией локальной угрозы, незамедлительно последует удар по территории самого агрессора - в данном случае, это США.В заключение мудрость:https://zen.yandex.ru/media/po...