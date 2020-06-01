Угольная отрасль Республики испытывает сложности из-за войны и блокады – профсоюз

Угольная отрасль Республики испытывает сложности из-за войны и блокады. Об этом заявил председатель Краснодонской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) ЛНР Николай Работин.

"Угледобыча всегда была затратной и трудоемкой отраслью. А сейчас, в военных и блокадных условиях, нашим угледобывающим предприятиям приходится еще сложнее. Поэтому требуются целевые финансовые вложения. Отсюда ряд проблем, таких как рост задолженности по выплате заработной платы шахтерам", - отметил он.

Профсоюзный лидер отметил, что такая ситуация сложилась на некоторых предприятиях, где работникам на самом деле не в полной мере выплачены средства за их труд.

"Сдвинулось все после того, как решение этой проблемы взял под личный контроль глава государства Леонид Пасечник и Правительство ЛНР, и уже сейчас предпринимаются действенные шаги по реализации выплат горнякам", - подчеркнул он.

Работин сообщил, что на сегодняшний день разработан график погашения задолженности, "и до конца июня шахтеры должны получить свои заработанные платы".

"К тому же, создав новое именно государственное предприятие "Восток-уголь", руководство Республики взяло на себя обязательство и сделает все возможное, чтобы горняки получали достойную оплату труда и в положенные сроки. Что уже подтверждается делом, как то было за май месяц", - сказал он.

Напомним, Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин сообщал, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

15 июня — Луганск