Украинская сторона в гумподгруппе проигнорировала обсуждение вопроса работы КПП – Кобцева

Украинская сторона в рабочей группе по гуманитарным вопросам отсутствовала на состоявшемся сегодня заседании Контактной группы, прошедшем в режиме видеоконференции. Об этом сообщила представитель ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.

"Представители Украины в гуманитарной группе отсутствовали сегодня на переговорах", - сказала она.

"В рамках этой видеоконференции необходимо было обсудить с украинской стороной пропуск людей через линию разграничения. В частности, нас интересовал пропуск лиц, которые получат пенсионные и социальные выплаты на Украине, но украинская сторона проигнорировала данный вопрос", - отметила представитель ЛНР.

Кобцева констатировала, что украинская сторона заняла деструктивную позицию в вопросе согласования вопросов возобновления работы пунктов пропуска в районе Станицы Луганской.

"Публично они (представители Украины) делают заявления о том, что пункты пропуска начинают работу, а по факту этого не происходит", - сказала она.

"Я хочу привести пример: в субботу с 13.00 до 17.10 со стороны Украины на территорию ЛНР было пропущено 107 человек. Это, если учесть, что ранее в течение дня с территории Украины и с территории ЛНР суммарно проходило 13 тысяч человек", - отметила представитель Республики.

"Это во многом связано с тем, что при пересечении линии соприкосновения с Украины на нашу территорию на украинском пункте пропуска каждого человека опрашивают военные, интересуясь, с какой целью и зачем они направляются в Луганск. То есть фактически каждый человек проходил через допрос", - пояснила она.

Ранее ЛНР организовала для очередной группы нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на территорию Республики и на Украину.

Ранее Кобцева сообщала, что Министерство иностранных дел ЛНР окажет содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

Ранее ЛНР уже неоднократно организовывала для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ "Станица Луганская".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,8 млн, из них более 431 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

15 июня — Луганск