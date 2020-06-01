Сотрудники ГТК и МГБ изъяли сигареты без акцизных марок на 800 тыс. руб. и автомобиль

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР и Министерства государственной безопасности Республики изъяли у правонарушителей табачные изделия без марок акцизного налога на сумму около 800 тыс. руб. и автомобиль. Об этом сообщили в пресс-центре ГТК.Там рассказали, что опертивные мероприятия проводились 14 июня в Краснодоне."В хозяйственной постройке на территории частного домостроения обнаружены табачные изделия без марок акцизного налога в количестве 19 картонных коробов, а именно 9 500 пачек сигарет "Marlboro". Документы, подтверждающие законность нахождения табачных изделий на территории Республики, отсутствовали. Табачные изделия изъяты", - сообщили в пресс-центре.В ведомстве добавили, что правоохранителями также был обнаружен припаркованный на обочине автомобиль."При осмотре транспортного средства в салоне автомобиля обнаружены табачные изделия в количестве 20 картонных коробов, что составляет 10 000 пачек сигарет "Marlboro" без марок акцизного налога и документов, подтверждающих законность нахождения товара на территории Республики. Табачные изделия и транспортное средство изъяты", - проинформировали в Госкомтаможне."За совершение данных правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по статье 234 Уголовного кодекса ЛНР. По данным фактам проводится дальнейшая проверка. Сумма изъятых товаров составляет порядка 800 тысяч рублей", - сообщили в ГТК ЛНР.15 июня — Луганск