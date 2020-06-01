ЛНР за два дня организовала пропуск 300 человек через закрытый КПП у Станицы – Кобцева

ЛНР на минувших выходных пропустила 300 жителей, нуждавшихся в пересечении линии соприкосновения, через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская". Об этом сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

"В субботу и воскресенье, 13 и 14 числа (июня), состоялся пропуск людей через линию разграничения по согласованным спискам. В общем количестве было пропущено 300 человек", - отметила она.

"К сожалению, украинская сторона как всегда уходит от выполнения своих обязательств. Заявленный ранее правительством Украины зеленый коридор на сдачу экзаменов ВНО (внешнего независимого оценивания) - людей просто-напросто кинули, - констатировала Кобцева. - Люди выехали сдавать экзамены, но они, к сожалению, не знали о том, что экзамены были отменены".

Представитель ЛНР уточнила, что всего на прошедших выходных ЛНР организовала пропуск через закрытый пункт пропуска "Станица Луганская" для 55 школьников, захотевших сдать ВНО.

Ранее Кобцева сообщила, что украинская сторона в рабочей группе по гуманитарным вопросам отсутствовала на состоявшемся сегодня заседании Контактной группы, прошедшем в режиме видеоконференции.

Ранее Кобцева сообщала, что Министерство иностранных дел ЛНР окажет содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

Ранее ЛНР уже неоднократно организовывала для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ "Станица Луганская".

Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(072)1923344, +38(072)1923355, +38(072)1923366, +38(072)1923377, +38(050)9435542 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: ministry@mid-lnr.su.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,8 млн, из них более 431 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.

15 июня — Луганск