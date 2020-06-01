На Ленинском проспекте в Москве обстреляли сотрудников ГИБДД (видео)

«Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии», – сказал источник ТАСС.

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.По его информации, ранения получили трое человек, включая двоих полицейских.Источник РИА «Новости» сообщает, что стрельбу, по предварительным данным, открыли из такси.Собеседник «Интерфакса» уточняет, что стрелявшим был таксист. В настоящее время он задержан. Сообщается, что сам стрелок также был ранен при задержании.Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что правонарушитель выскочил из своей машины, которую остановили для проверки сотрудники ДПС, и выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому – в ногу. В общей сложности злоумышленник выстрелил не менее 10 раз.Несмотря на ранение ноги, второй сотрудник смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать, сообщил источник.Один из полицейских в тяжелом состоянии.На месте происшествия находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии.