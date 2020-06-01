На Ленинском проспекте в Москве обстреляли сотрудников ГИБДД (видео)
Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД, пострадал один человек. На место происшествия следуют сотрудники Росгвардии», – сказал источник ТАСС.
По его информации, ранения получили трое человек, включая двоих полицейских.
Источник РИА «Новости» сообщает, что стрельбу, по предварительным данным, открыли из такси.
Собеседник «Интерфакса» уточняет, что стрелявшим был таксист. В настоящее время он задержан. Сообщается, что сам стрелок также был ранен при задержании.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что правонарушитель выскочил из своей машины, которую остановили для проверки сотрудники ДПС, и выстрелил одному из инспекторов в лицо, а другому – в ногу. В общей сложности злоумышленник выстрелил не менее 10 раз.
Несмотря на ранение ноги, второй сотрудник смог воспользоваться табельным оружием, ранить нападавшего и задержать, сообщил источник.
Один из полицейских в тяжелом состоянии.
На месте происшествия находятся медики, сотрудники полиции и Росгвардии.
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