Жители ЛНР, имеющие гражданство РФ, смогут проголосовать по поправкам в Конституцию – ЦИК

Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, смогут принять участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ЛНР.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. 16 марта Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. Поправки уже одобрил парламент, а закон подписал президент, однако по предложению Путина они вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании.

"Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, достигшие на день проведения голосования возраста 18 лет, могут принять участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

"Участие в голосовании является свободным и добровольным. Оно будет проводиться с 25 июня по 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации с 8.00 до 20.00 по местному времени в помещениях соответствующей участковой избирательной комиссии", – отметили в ЦИК.

Там подчеркнули, что "желающие принять участие в голосовании на избирательные участки прибывают самостоятельно".

Жители ЛНР, имеющие гражданство Российской Федерации, могут проголосовать на территории Ростовской области на следующих избирательных участках:

- избирательный участок № 131, расположенный по адресу: Ростовская область, Аксайский район, Аксай, улица Мира, 9, здание муниципального бюджетного учреждения культуры (МБУК) "МЦБ (межпоселенческая центральная библиотека) имени Михаила Шолохова";

- избирательный участок № 520, расположенный по адресу: Ростовская область, Гуково, улица Мира, 13-а, здание Гуковского института экономики и права (ГИЭиП) филиала Ростовского государственного экономического университета (РГЭУ);

- избирательный участок № 562, расположенный по адресу: Ростовская область, Донецк, проспект Мира, 31, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения (МБОУ) средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 2;

- избирательный участок № 971, расположенный по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Красносулинское городское поселение, Красный Сулин, улица Металлургов, 12-а, здание общежития № 500;

- избирательный участок № 1018, расположенный по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, Куйбышевское сельское поселение, село Куйбышево, улица Театральная, 22, здание сельского клуба;

- избирательный участок № 1110, расположенный по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, село Авило-Успенка, улица Ленина, 60, здание сельского клуба;

- избирательный участок № 1320, расположенный по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Покровское сельское поселение, село Покровское, переулок Тургеневский, 12, здание сельского клуба;

- избирательный участок № 1470, расположенный по адресу: Ростовская область, Новошахтинск, улица Рабоче-Крестьянская, 19, здание МБУК "Городской дворец культуры и клубы";

- избирательный участок № 1552, расположенный по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, районное поселение Каменоломни, улица Крупской, 28 А, здание администрации поселения;

- избирательный участок № 1663, расположенный по адресу: Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Родионово-Несветайское сельское поселение, слобода Родионово-Несветайская, улица Пушкинская, 24, здание районного Дома культуры;

- избирательный участок № 2190, расположенный по адресу: Ростовская область, Таганрог, улица Пальмиро Тольятти, 32-2, здание МБОУ СОШ № 34;

- избирательный участок № 2560, расположенный по адресу: Ростовская область, Шахты, проспект Ленинского Комсомола, 51, здание МБОУ лицей № 26.

"Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также заявление, поданное лично на избирательном участке ", – отметили в ЦИК ЛНР.

Для удобства граждан, желающих принять участие в голосовании, рекомендуется обращаться за дополнительной информацией на горячую линию, организованную ЦИК ЛНР, в рабочие дни с 9.30 до 17.00 по следующим номерам: (0642) 58-44-69, (0642) 58-45-26, +38072-202-52-07, +38072-202-52-06.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первыйпункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года.

24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что по состоянию на 12 июня более 110 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

15 июня — Луганск