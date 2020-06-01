Луганский центр админуслуг возобновил работу в обычном режиме – мэрия

Столичный Центр предоставления административных услуг (ЦАУ) после снятия Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией (ЧСПК) при Правительстве ЛНР ряда ограничений по противодействию распространению коронавирусной инфекции возобновил работу по ранее установленному графику. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Луганска со ссылкой на начальника управления по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Дмитрия Немкова.

Он напомнил, что ранее, в соответствии с решением ЧСПК, прием в ЦАУ осуществлялся только по предварительной записи.

"С минувшего четверга это ограничение снято. Граждан, которые ранее записывались на прием в центр, будем принимать по записи, а где-то к среде уже выйдем на привычный режим", – отметил Немков.

Начальник управления проинформировал, что за минувшую неделю к специалистам ЦАУ по вопросам, относящимся к сфере компетенции городской администрации, обратились 295 заявителей, к специалистам городского коммунального предприятия (ГКП) "Центрожилком" по вопросам получения справок о составе семьи – 571 заявитель.

Центр предоставления административных услуг находится по адресу: Луганск, улица Коцюбинского, 14.

График работы центра: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу – с 08.00 до 15.45, в субботу – с 08.00 до 13.00.

Всю необходимую информацию можно получить по телефону: (0642) 58-16-59.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,8 млн, из них более 431 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

15 июня — Луганск