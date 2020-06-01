Разъединенные Штаты Америки

Происходящее сейчас в США и умиляет и ужасает одновременно, вызывая совершенно смешанные чувства, дает повод задуматься над многим. С одной стороны мы видим торжество улицы, протест выплеснувшийся через грань здравого смысла, а с другой продуманную комбинацию. Происходящее в США сейчас словно бальзам на израненную душу гражданина почившего Советского Союза. То и дело вспоминается: "А вот примерно это было в 1987, а вот это уже 1989 …"Разумеется, истории не суждено повториться в мелочах. Однако обывателю хочется, чтобы его боль, его раны, его душевные муки, которые он пережил от сопричастности к крушению целой эпохи и метаморфозам Родины, разрушение которой привело где-то к гражданской войне или межэтническому конфликту, где-то к повальному обнищанию населения и разгулу преступности, где-то к гонениям по языковому или национальному признаку. Хочется, чтобы за океаном, в стране, которая приложила максимальные усилия для разрушения конкурента произошло что-то подобное. Подобное не произойдет, естественно, произойдет что-то свое. Просто человек переживший катастрофу невольно хочет, чтобы виновник (а в этой роли видится в первую очередь США) пережил нечто подобное.Если в чем-то советское общество конца 80-х и сравнимо с американским обществом сейчас, это с тем недоумением, которое испытывает человек, думавший, что живет в совершенно предсказуемой, надежной, стабильной стране, вокруг которой может меняться и рушиться мир, но ни в коем случае не она сама. И вот в одночасье эта стабильность уходит. А приходят митинги, недееспособность властей и прочее, прочее, прочее.Можно ли говорить о том, что США обречены на повторение судьбы Советского Союза? Нет, разумеется, хотя бы потому, что не будет того, кто попытается придать разваливающемуся какую-то архитектурную целостность. Китай еще не дорос до того, чтобы манипулировать такими процессами, ЕС скорее представляет собой конгломерат интересов, нежели чем единый интерес, Россия в этом контексте вообще обречена быть скорее жупелом, нежели актором. Все, что будет происходить с США будет происходить только и исключительно по внутренним сценариям американских элит и групп влияния. Без посторонней помощи.При этом прямо сейчас мы сталкиваемся с одним из наиболее острых вызовов, которые переживала Америка, демонстративная девальвация институтов политического управления и правопорядка, создание на территории страны территорий, не контролируемых властями. Пока что маленьких и робких, а дальше? Будет ли протест с самопровозглашением продолжаться и дальше?Но начнем мы не с этого. В последнее время очень много делается прогнозов на тему – все рухнет, Соединенные штаты развалятся. Не грешат этим ни видеоблогеры, от которых ровным счетом никакой ответственности, ни солидные ученые. Например, профессор Панарин, который предсказывает крах и разрушение США вот уже несколько лет. Для того, чтобы понять развалится ли Америка нужно понять, что же ее связывает.А по большому счету что же ее объединяет? На самом деле всего лишь три вещи.Во-первых, единая история. Привычка существовать в одном политическом пространстве (кроме периода гражданской войны). Все остальное время Соединенные штаты были единым политическим пространством с большим количеством инвариантов власти в разных штатах.Во-вторых, разумеется экономика, а именно сопряжение интересов осененная долларом, как денежной единицей и символом США. Это может показаться банальным, но штатам было выгодно сосуществовать вместе, поскольку в рамках единой экономической системы они могли больше добиться и больше получить.В-третьих, это устойчивая политическая система, на протяжении многих десятилетий обе правящие партии и демократы и республиканцы предпринимали массу усилий для того, чтобы любые политические споры решались только и исключительно с соблюдением специальной процедуры. Не дай бог политику начать выносить сор из избы и опротестовывать легальность и легитимность американской власти. Такой политик получил бы «волчий билет» и в партии, и в государственном аппарате. На фоне этого также сплачивала и вера в американский образ жизни, и в миссию США по несению идеалов свободы и демократии.Что же изменилось? А изменились как издержки, так и некоторые весьма объективные факторы. Попробуем разобраться последовательно. Для начала эти три скрепы.Единая история вещь великая, но только в том случае, если эта история сохраняет свою актуальность. Сбрасываемые сейчас с постаментов статуи, переименованные улицы (а переименование улицы в «черную жизнь» мало чем отличается от переименования в «героев майдана»), попытка поменять трактовку событий многодетной давности, переписать старые страницы истории и дописать новые, а в этом случае, как вы понимаете, история превращается из объединяющего фактора в разъединяющий.Трещину дала и единая экономика. По большому счету в США уже с середины 70х было две экономики. Одна – работающая на производство внутри Америки - сельское хозяйство, нефтяная промышленность, некоторые заводы и фабрики. Другая же экономика – глобалистская, когда США превратились постепенно из экспортеров товаров в экспортеры капиталов. Эти капиталы должны были работать за рубежом, создавать дешевый (за счет дешевой рабочей силы) товар и возвращать его в США для продажи. И та, и другая экономика вполне могли работать, но только при условии баланса между ними. Производители внутри США получали субсидии от государства, экспортёры капиталов всяческую поддержку со стороны государства. Вот только Трамп, сделав выбор в пользу внутреннего производства сломал удобный мир глобального экспорта капиталов. И таким образом подорвал одну из американских скреп. Ни насыщенной банками и финансовыми компаниями новой Англии, ни нацеленной на услуги и высокие технологии Калифорнии, «трампономика» не нужна. Она нужна облезлому Детройту, сиротеющему без производств Чикаго, беднеющему Коламбусу, или Цинциннати. А это как ни крути две экономики, которым тесно в одном политическом пространстве.Третья скрепа была убита прошлыми выборами президента США 4 года назад. Обвинения друг друга в том, что они марионетки на руке Москвы, ненормальные попытки обвинить друг друга во всех смертных грехах и блокировка наиболее значимых решений превратили американскую политическую систему из удобной и практической модели управления в разобщенное и скандальное пространство. Плюс к тому, американцы с удивлением узнали, что их армия оказывается не такая передавая как они считали, их власти не столь мудры, их суд не столь нейтрален, а их полиция не столь надежна и законопослушна. Шельмование власти привело к деградации доверия к ней со стороны общества.Добавим к этому еще ряд факторов. Во-первых, в США появилась существенная прослойка населения, ведущего оседлый образ жизни в одном месте длительное время. Если раньше нормой было перемещение из штата в штат за наиболее лучшей долей, то теперь это практически сведено к минимуму. Во-вторых, появились районы с преобладающем этническим населением. Такие кварталы начали появляться в крупных городах еще в конце 19 века и были естественным следствием урбанизации в миграционном обществе. Но сейчас можно уже говорить об этнической выраженности некоторых территорий в штатах. А появление таких анклавов приводит к возможности их отделения от государственного механизма. Сначала там прекращают вызывать полицию и организуют свои отряды борьбы с преступностью. А потом и вовсе начинают дублировать государственные органы.Все это свидетельствует о том, что США в принципе уже готовы к разобщению, созданию некоторого числа альтернатив США. Но при этом, такой тезис, разумеется, не озвучивает и не афишируется.В прошлой серии американской трагедии мы видели, что протест перерос в разбой (с выносом из магазинов всего, что плохо лежит) и «шельмование» полиции с полной деморализацией национальной гвардии и самоустранением армии. На этой неделе процесс пошел дальше и перерос в увольнения полицейских, роспуск отдельных департаментов полиции в тех или иных городах и, одновременно, к появлению анклавных территорий, существующих без внешнего государственного или муниципального порядка.В Сиэтле (штата Вашингтон) появилась группа лиц, захвативших несколько кварталов вместе с полицейским управлением возле городского Капитолия. Захватила, поставила быстровозводимые заборы, организовала охрану по периметру и какую-то организацию жизни внутри. Вряд ли, разумеется, речь в данном случае идет о сепаратизме в полной мере, как системном явлении, как некоем образе будущего политического процесса в США. Сейчас речь идет о бунте и неготовности властей жестко справиться с таким бунтом.И это вовсе не потому, что у власти нет сил справиться с бунтом. Вся эта история с огораживанием районов города в Сиэтле и других городах может быть решена очень и очень быстро, силами лишь полицейского спецназа, не прибегая даже к использованию национальной гвардии. Сил хватит, средств тоже. На что уже не скупились в США, так это на оснащение своих государственных органов. И с волей у служителей закона все в порядке, найдется достаточное число, чтобы положить конец этому празднику непослушания.Вот только на это нет никакой политической воли у фигурантов дела. Трампу совершенно не к чему лезть в дела штатов и собирать на себя лишний негатив от разгона толпы. Да, возможно его действия и поддержит его избиратель, даже наверняка поддержит, он не в восторге от той вакханалии которая творится вокруг, но Трамп прекрасно понимает, что в таком случае обязательно нарисуются сакральные жертвы, которые пострадают от якобы превышающих допустимые пределы действий полиции. И это будут тиражировать миллионными газетными тиражами, показывать в выпусках новостей и обмусоливать в социальных сетях. Такое счастье Трампу не нужно. Он лучше с радостью попикируется в соцсетях с мэрами городов и губернаторами штатов, где происходит все это непотребство с призывом к ним навести жесткий порядок. В ответ получает порцию обвинений, но голословных и не влияющих на рейтинг Трампа. Для Трампа сейчас большую опасность представляет экономика, а не это театральное действо в Сиэтле.Происходящее же в Ситэтле не может ни подорвать, ни пошатнуть единства Соединенных Штатов. Хотя бы потому, что обращается не к тем ценностям, за которыми идет сепарация.Сейчас «сепаратизм» Сиэтла выглядит как фантасмагоричная картинка, смешивающая бунт и быт коммуны хиппи. И то и другое есть в исторической памяти Америки. И оно не выглядит настолько уж чужеродно и неприглядно. Скорее, как восприятие 60-х, сейчас многое и негритянские бунты, и сопротивления властям и эти выходки напоминают возвращение в 60-е. Вот только вслед за ними тогда было поступательное развитие США, а сейчас видимо речь идет о событиях другого порядка.Сейчас и бунты и унижение полиции, и эти сепаратистские выходки с бессвязными требованиями и театральными демонстрациями, не являются самостоятельным политическим процессом, направленным против чего-то конкретного. В видении некоторых глобалистских кругов – это демонстрация бессилия Трампа, недостойности его занимать пост президента еще один срок. Трамп с ней справляется относительно не плохо, лавируя между общественным мнением и позицией тех групп, на которых именно он будет опираться в будущем. Да, его рейтинг падает, а общая поддержка его противника Байдена растет. Но по мнению Трампа протесты не будут вечными и в этом он прав. Нынешние протесты не способны серьёзно подорвать политическое будущее Трампа, если он сам не допустит каких-то ошибок.Но проблема для него в другом. Его главным якорем будут не эти протесты, которые создают лишь фон, картинку для телеэкранов и социальных сетей. Его проблемой будет экономика, которая не сможет восстановиться к ноябрю в той мере, в какой он мог бы предъявить это избирателям как свое достижение. Яма оказалась слишком глубока, потери рабочих мест слишком велики, а стимулы, хотя и колоссальны, но скорее позволяющие сильно нарастить государственный долг, а не обеспечить реальное и масштабное восстановление экономики.Так для чего же все эти сепаратистские выходки, протесты, бунты, низведение полиции и прочее? Полагаю – это испытание арсенала и подготовка площадки для будущего. А в будущем у США только одно – ноябрь 2020 и президентские выборы. В рамках этих выборов имеется очень серьезная проблема, с которой справится будет практически невозможно. Это разделение Америки.И вот как раз к этому проявлена полная и основательная готовность. После нынешних нападок на полицию и национальную гвардию вероятнее всего полиция к ноябрю 2020 окажется если не обескровленной, то существенно урезанной и в штатах, и в финансах, и в правах. Новые протоколы, которые хотят применить к полиции протестующие, и скорее всего политики с ними согласятся, не позволяют полиции применить очень многое из имеющегося арсенала. Представьте на минуту, что полицейский, проводящий задержание не будет иметь право демонстрировать оружие, не должен будет неуважительно выкрикивать что-либо, не имеет право применять удушающие и болезненные приемы, обязан будет полностью представится задержанному, осведомиться нет ли у задержанного каких-либо проблем со здоровьем, что препятствует его жесткому задержанию. Извините, но полицейский все это говорящий бунтарю выглядит полным посмешищем и ставит себя в заведомо проигрышное положение.Можно спросить, а будет ли это все выполнять полицейские? Да, обязательно будут. Или выполнять, или увольняться. Потому что в самое ближайшее время адвокаты тех же «антифашистских» (на поверку, зачастую, как раз фашиствующих) организаций, финансируемые Соросом, начнут охоту за полицейскими историями, пытаясь приделать новые правила к старым событиям и доказывая в судах, что полиция всегда должна была придерживаться такого варианта поведения, который приведен в новых правилах, а не придерживалась только потому, что была такой злонамеренной и недемократичной. Полгода судебных тяжб и обвинений способны деморализовать кого угодно. И именно это ждет сейчас США.С другой стороны, протестующие и организации, которые их активизировали, получили прекрасную тренировку. Как по свистку от Сороса поставить на уши пол страны, как превратить центры крупнейших городов в место побоища и грабежа, как полностью подорвать работу органов власти перейдя в правительственный квартал и объявив, что они здесь власть, поставив заборы, разбив огороды.Эта тренировка прошла великолепно. Да, кого-то полиция арестовала, кто-то получит штрафы и может быть даже реальный срок, т.к. были жертвы и среди полицейских. Но при этом протестующие под руководством Сороса и прочих глобалистских кругов научились организованно действовать и научились не бояться полицию. Теперь ее можно запросто поставить на колени и заставить просить прощения за то, что эта самая полиция не делала.Теперь у протестного движения есть приличные денежные фонды, необходимые для подготовки к будущему. Деньги щедро отсыпают как простые дарители, так и крупнейшие компании. Счет идет уже на десятки миллионов долларов. Может быть что-то перепадет «жертвам полицейского произвола», но львиная доля будет накоплена на будущее действие, а оно будет восхитительным. Но не сейчас, а в горячем ноябре 2020. И тогда из закромов достанут и плакаты, громкоговорители и не только их. В ход пойдут и специально приобретаемые щиты, и цепи с грузами, и оружие (да, будет приобретаться и оно) и многое другое. Америка столкнется с бунтом совершенно другого уровня, сегодня только цветочки.Так что же в ноябре на президентских выборах? А там на самом деле все просто. Выигрывает Байден и демократы и ничего не происходит, проигрывает Байден, и происходит извержение политического вулкана. Нынешние заготовки будут использованы по полной. В чем проблема спросите Вы, говоря о возможной победе Трампа? Все просто, Трамп не может победить красиво. Если он победит в ноябре (что вероятно) это будет очень «кривая» победа с последствиями.Итак, на президентских выборах в ноябре Трамп получает меньше голосов избирателей, чем Байден. И это не обсуждается, т.к. иного быть не может. Он и на прошлых выборах набрал голосов меньше, чем Х.Клинтон, только тогда у Клинтон не было силы, способной конвертировать эти результаты в политические дивиденды, а сейчас есть.Но сейчас еще хуже. Благодаря произошедшим событиям в демократических штатах, которые и так будут голосовать за Байдена, резко возрастёт явка на выборы, в некоторых местах, достигнув 80-85 %. В результате отрыв Байдена от Трампа может достичь не 1-2 % как в 2016, а всех 8-10 %. Но, при этом Трамп вероятно выиграет президентскую гонку за счет голосов выборщиков, которые ему дадут республиканские штаты. Вот такой каламбур. С треском проигрывая общенациональное голосование, победить по голосам штатов …Как раз в этот момент и вскроется все то, что готовится уже сегодня. Все эти собравшиеся воедино «антифа» и черные протестующие, либеральные кружки и леваки все они выплеснутся на улицу. Но улица будет другой. Эта улица будет без боеспособной полиции, ее руки будут связаны новыми правилами и материальными ограничениями. А сам протест будет хорошо организован (организации уже потренировались и отработали технологию). В составе протестующих появятся настоящие боевые отряды, которые будут обучены столкновениям с полицией. Эти отряды будут прекрасно оснащены, защитные щиты и каски, противогазы, бронежилеты от резиновых пуль, оружие от гражданского до боевого.Национальная Гвардия и армия вероятнее всего от происходящего постараются отстранится. А демократические губернаторы при этом будут максимально затягивать вопрос использования сил национальной гвардии.Протестующие тем временем будут активно блокировать работу органов власти (отработано), захватывать правительственные здания (отработано), включая целые районы, блокировать и жечь полицейские участки (отработано). Это будет не просто протест, а фактически общенациональная катастрофа. Но это будет только в крупнейших городах и демократических штатах. В республиканской же глубинке будут собираться другие отряды. Отряды самообороны, отстаивающие неприкосновенность своих домов и готовые не дать увести победу их кандидата. Только показывать их будут по разному. Тех, кто будет жечь полицейские участки, CNN с радостью изобразит «воинами света», а тех, кто будет охранять с оружием свои дома в республиканских штатах – сепаратистами и агрессивными боевиками. Не правда ли, мы помним, отработано …Победа Трампа на ноябрьских выборах – это гарантированный массовый протест хорошо подготовленных протестующих, это разделения Америки на два совершенно противоположных лагеря, это череда локальных гражданских войн. Почему локальных? Потому, что единого фронта как такового не будет. Но будет масса очагов как демократического, так и республиканского протеста, который перерастёт в стычки с властями и в действия, которые нельзя назвать иначе чем локальной гражданской войной.Трамп - это совсем не Янукович, он не сбежит и не попытается откупиться. Он будет использовать все возможности для того, чтобы сохранить не только себя, но и власть. А это означает, что огненный ноябрь США практически обеспечен.Что дальше? А дальше с очень большой вероятностью произойдет сепарация США. Демократические и республиканские штаты встанут в суперпозицию друг против друга и будут пытаться сохранить или получить свою победу. Демократам отступать некуда. Политика Трампа последних лет прямо говорит, что американские капиталы, направленные в третьи страны - сгорят. А это значит, что все американские глобалистские элиты обеднеют, причем кардинально. А это уже тот удар, который они себе не могут позволить выдержать.Уже сегодня были попытки объединения Западных штатов США, помимо федеральных властей, совместно бороться с короновирусом. Уже были призывы к тому, чтобы Нью-Йорк сделать чуть ли не свободным городом. Эти швы начнут расползаться и дальше, похоронив под собой надежду на склейку страны. В США не будет переголосования, как в 2004 на Украине. В США не будет комитета национального спасения (аля ГКЧП) из представителей республиканских и демократических кругов.Там будет попытка силового продавливания своей позиции обеими сторонами. С пожарами и жертвами, с убитыми и покалеченными, с прямыми эфирами CNN и Fox, с трансляцией всего происходящего в социальных сетях. Это будет красивый последний салют США, а потом «как фишка ляжет». Может быть лучше Байден, спросите Вы, озираясь на беспорядки в ядерной сверхдержаве? Кому как. Байден – это репрессии в США, это полное подавление свободы слова и фашистская диктатура. Байден – это «никогда снова Трамп». Байден - это война, только уже не внутренняя, а внешняя. И вероятнее всего с нами, с Россией, правда чужими руками. И тогда все же Трамп. И гори она – синим пламенем – Америка.М.Тирских