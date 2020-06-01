Синоптики прогнозируют днем 16 июня в ЛНР до 30 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 16 июня будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 15 июня до 21.00 16 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами гроза, ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 28-30 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 17-19 градусов ночью и 26-28 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 17-19 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 16 июня метеорологи отмечали в 1966 году – плюс 5,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1924 году и составляла плюс 39,3 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 16 июня – 03.41, время захода – 21.06. Продолжительность светового дня составит 17 часов 25 минут.

По предварительному прогнозу, 17-18 июня местами пройдут грозы, температурный фон значительно не изменится.

15 июня — Луганск