Изменник родины

24 февраля 2014 года новые власти Украины выдвинули против Виктора Януковича обвинение в причастности к массовым убийствам мирных граждан во время "Евромайдана". 26 февраля Генпрокуратура Украины объявила экс-президента в международный розыск. В марте того же года в отношении Януковича были открыты два новых уголовных дела - за попытку "призыва к свержению конституционного строя на Украине" и за "действия, направленные на захват государственной власти".28 ноября 2016 года на судебном заседании по делу экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", где Янукович давал свидетельские показания по видеосвязи, генпрокурор Украины Юрий Луценко зачитал экс-президенту уведомление об открытии в отношении него уголовного дела по обвинению в госизмене.14 марта 2017 года, когда Военная прокуратура передала обвинительный акт в отношении Януковича в суд, стало ясно, что основным «козырем» обвинения является письмо от 1 марта 2014 года, в котором бывший президент якобы обращается к российским властям с просьбой об оказании военной помощи.24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам заключения по делу о госизмене.Удивительная история о том, как откровенно слабый политик, отдавший власть в стране мятежникам буквально без боя, превратился в изменника родины. Что сделал Янукович? Пытаясь усидеть своей пятой точкой на двух стульях одновременно, он обещал своим гражданам европейское будущее, при этом пытаясь сохранить отношения с Россией, которая довольно щедро инвестировала средства в экономику «братского государства». Разумеется, у него ничего не получилось.Имел ли право Янукович просить у России о введении миротворческих сил на территорию Украины? Вопрос весьма неоднозначный. Лично я считаю, что события на Майдане являются прямым следствием неправильной политики Януковича, который изначально допустил подобную вакханалию во вверенном ему государстве. И в тот момент, когда Янукович зачитывал свое послание Москве, российские миротворцы уж ничего бы не изменили, ибо их участие рассматривалось бы не как миротворческая миссия, а исключительно как полицейская. Наверное, именно поэтому его и не услышал Кремль.Ну ладно, это все лирика, Янукович однозначно виноват, но виноват совсем не в том, в чем его обвиняет украинский суд. В слабости, в трусости, в коррумпированности, в чем угодно, только не в свержении конституционного строя, посягательстве на власть и убийствах бойцов Беркута и протестующих. Зачем ему посягать на то, что и так ему принадлежало по праву? Да и убийства на Майдане были выгодны кому угодно, но только не Януковичу.Вы будите смеяться, но к списку довольно абсурдных обвинений, по которым Януковича уже приговорили к 13 годам лишения свободы, продолжают добавляться все новые и новые «эпизоды».15 июня 2020 года экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма."За потерю части территории, которую весь мир и международное право рассматривает как российскую агрессию, отвечает за это бывший президент Украины Янукович", — заявил Порошенко.По мнению Порошенко, Янукович совершил преступление, якобы "пригласив российские оккупационные войска на территорию Украины". Он утверждает, что во время визита в Крым в 2014 году "лично видел российских военных".Вынужден напомнить всем тем, кто не отслеживал хронологию событий, что референдум по присоединению Крыма к России прошел 16 марта 2014 года, а Янукович бежал из Киева, фактически сложив с себя полномочия, 22 февраля 2014 года. Фактически, на момент проведения референдума в Крыму, страной уже руководили другие люди, очень близкие к Петру Порошенко. Ну а говорить о российских военных на территории полуострова - вообще глупо, так как появились они в Крыму отнюдь не в 2014 году и не по воле Януковича, а на 20 лет раньше.В данной ситуации, которая выглядит как театр абсурда, меня интересует, почему на скамье подсудимых, пусть даже и рядом с Януковичем, нет тех, кто затеял этот кровавый переворот, тех, кто бросил страну в пучину гражданской войны и истощил ее экономически? Разве эти люди, все эти Турчиновы, Яценюки, Порошенко и прочие не предали свою родину, поправ так любимые ими демократические нормы и свергнув действующую власть силовым, я бы даже сказал, кровавым методом?Алексей Зотье