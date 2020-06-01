Газпром заявил о подорожании российского газа для Польши

«Кроме того, также в соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. «Газпром экспорт» считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения», – добавили в компании.

У Газпрома есть достаточные основания для пересмотра цены за газ для польской энергетической компании PGNiG в сторону увеличения, заявили в пресс-службе компании.«ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша», – сообщили в компании.При этом холдинг подтвердил, что подписал дополнение к контракту с польской PGNiG без ущерба своей позиции при обжаловании решения арбитражного трибунала, передает ТАСС.В понедельник польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.В апреле польский энергетический концерн PGNiG заявил, что Газпром якобы не соблюдает контракт по поставкам российского газа по ямальскому контракту и не выполняет вердикт суда в Стокгольме. В марте PGNiG сообщила о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российская компания якобы должна вернуть польской 1,5 млрд долларов.Утром 26 мая транзит газа по трубопроводу «Ямал – Европа» через Польшу в Германию был остановлен. Польский участок трубы был забронирован на этот день всего на 3,7%. В Газпроме объяснили, что снижение прокачки газа по газопроводу «Ямал – Европа» через Польшу объясняется тем, что этот экспортный маршрут используется по потребности.