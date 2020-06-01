Жена президента Украины госпитализирована с положительным тестом на COVID-19

Супругу президента Украины Елену Зеленскую с выявленным коронавирусом госпитализировали. У ее мужа тест на COVID-19 оказался отрицательным.instagram.com / Olena ZelenskaПрезидент Украины Владимир Зеленский и его дети оказались здоровы. Эти результаты показали проведенные скрининговые тесты на COVID-19. Супруга главы государства находится в стабильном состоянии на амбулаторном лечении, изолированная от семьи и здоровых людей.Врачи поставили Елене Зеленской диагноз — двусторонняя пневмония средней степени тяжести. Коронавирус у супруги президента Украины был подтвержден 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба офиса Зеленского в Facebook.Елену Зеленскую удивили результаты тестирования на коронавирус, поскольку вся семья президента Украины строго соблюдала карантинные меры и режим самоизоляции.Николай Денежкин