Сотрудники МЧС ЛНР продезинфицировали более 75 тыс. кв. м общественных мест

Сотрудники МЧС ЛНР с начала введения в Республике режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа продезинфицировали более 1,4 тыс. общественных мест и объектов общей площадью более 75 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования.

В МЧС отметили, что сотрудники ведомства принимают в мероприятиях по дезинфекции мест массового пребывания людей самое активное участие, а "их действия направлены не только на поддержание санитарного состояния объектов, но и на обеспечение общественной безопасности".

"Таким образом, с начала распространения эпидемии осуществлено 62 выезда, продезинфицировано 1436 общественных мест и объектов общей площадью 75431,5 квадратных метра, для чего были привлечены 65 единиц специальной техники и 262 человека личного состава", - говорится в сообщении.

"Особое внимание уделяется многоквартирным домам и административным зданиям, где в подъездах и холлах специальным антибактериальным средством обрабатываются ручки входных дверей, перила, кнопки лифтов. Обработано 247 подъездов жилых домов и придомовых территорий, 15 административных зданий с прилегающими территориями, 28 детских площадок, 11 скверов и парков", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сотрудники МЧС обрабатывают дезраствором остановки и общественный транспорт.

"Дезинфицирующие мероприятия будут продолжаться и дальше - вплоть до исчезновения угрозы заражения коронавирусной инфекцией", - подчеркнули в Министерстве.

Ранее в пресс-службе МЧС ЛНР сообщали, что сотрудники ведомства по состоянию на 10 июня продезинфицировали более 1,4 тыс. общественных мест и объектов общей площадью почти 69 тыс. квадратных метров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,8 млн, из них более 431 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

16 июня — Луганск