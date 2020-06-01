"Лугаком" в течение дня устранит перебои со связью, вызванные запуском нового оборудования

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" в течение дня устранит перебои в работе связи, вызванные запуском нового оборудования. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугаком" Эдуард Егоров.Ранее он заявил, что "Лугаком" запустил дополнительное коммутационное оборудование, позволяющее вдвое увеличить емкость сети."В течение сегодняшнего дня будет происходить отладка оборудования, поэтому наши абоненты в течение сегодняшнего дня могут сталкиваться с определенными неудобствами. Такими, например, как необходимость повторных наборов, если вы не можете дозвониться абоненту, или, например, обрыв разговора", - отметил Егоров."Данная ситуация будет в течение сегодняшнего дня полностью устранена, и в ближайшее время мы с вами ощутим, насколько легче нам стало друг другу дозваниваться и насколько лучше стало качество связи на территории нашей Республики", - подчеркнул первый заместитель генерального директора предприятия.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях ГУП "Почта ЛНР" в начале сентября.В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре - почти 400 тыс. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков сообщал, что по состоянию на июль 2019 года почти 667 тыс. жителей ЛНР являются активными абонентами "Лугакома".16 июня — Луганск