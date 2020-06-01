Индекс потребительских цен в ЛНР за май к апрелю составил 100,7% - Госкомстат

Потребительские цены в Республике в мае по сравнению с апрелем повысились на 0,7%. Об этом сообщает отдел статистики цен Государственного комитета статистики ЛНР.

"Индекс потребительских цен в Луганской Народной Республике за май к апрелю 2020 года составил 100,7%", - говорится в сообщении.

При этом повысились цены на продукты питания и безалкогольные напитки на 1,4%, алкогольные напитки, табачные изделия; одежду и обувь – по 0,4%, предметы домашнего обихода, бытовую технику и повседневный уход за домом – на 0,7%, здравоохранение – на 1%, связь – на 0,1%, отдых и культуру – на 0,6%, другие товары и услуги – на 0,3%. В тоже время наблюдалось снижение цен на транспорт на 3,1% (за счет снижения стоимости топлива и масел). Остались неизменными цены (ИПЦ – 100%) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, образование, а также услуги ресторанов и гостиниц.

В мае зарегистрировано повышение цен на рис на 10,4%, крупы гречневые – на 5,3%, батоны – на 4,2%, хлеб ржаной, ржано-пшеничный – на 3,4%, хлопья овсяные – на 2,8%, хлеб пшеничный из муки первого сорта – на 2,2%, макаронные изделия из мягких сортов пшеницы – на 1,7%, крупы перловые, ячневые – на 0,8%, хлеб пшеничный из муки высшего сорта – на 0,3%. Одновременно с повышением зафиксировано снижение цен на крупы манные на 1,1%, пшено – на 0,7%.

Повышение цен зафиксировано на рыбу и продукты из рыбы: рыбу мороженую – на 3,4%, рыбу живую, охлажденную – на 2,8%, скумбрию копченую – на 1,6%, морепродукты – на 1,5%, сельдь – на 0,7%.

В мае по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано повышение цен в группе "овощи". Так, индекс потребительских цен на капусту белокочанную составил 117,3%, морковь – 115,9%, картофель – 112%, лук репчатый и свеклу – по 106%, перец сладкий – 105,9%, бобовые – 100,8%. При этом снизились цены на капусту пекинскую на 33,9%, помидоры – на 11%, огурцы – на 8,6%, грибы – на 7%.

В группе "фрукты" ИПЦ составил 109,3%, в том числе на яблоки – 122,8%, бананы – 118,7%, киви – 108,2%, апельсины, мандарины – 107,8%. Одновременно с повышением зафиксировано снижение цен на лимоны на 38,5%, сухофрукты – на 0,3%, виноград – на 0,1%.

Повысились цены на мясо и мясопродукты: свинину – на 1,6%, говядину – на 1,2%, отдельные порционные части куриные – на 0,4%, птицу (тушки куриные) – на 0,3%. При этом снизились цены на фарш куриный на 1,1%, филе куриное – на 0,7%.

Зафиксировано повышение цен в группе "масло и жиры" на масло подсолнечное на 3%, сало – на 1,7%.

Одновременно с повышением зафиксировано снижение цен в группе "молоко, сыр и яйца" на яйца на 11%, молоко пастеризованное с повышенным содержанием жира – на 4,3%, творог жирный – на 0,9%, сметану с повышенным содержанием жира – на 0,8%.

В группе "сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия" снизилась стоимость сахара на 1,2%, меда – на 0,2%.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий населению и т.д.

ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из текущих цен в сопоставимые цены. Он исчисляется также с целью характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги.

16 июня — Луганск