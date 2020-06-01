Макдональдс просто отражает государственное уничижение русского

В общем-то уже привычная для Украины история с ущемлением прав русскоязычных (на этот раз — в Макдональдсе) обернулась жаркой дискуссией в соцсетях и претензией в адрес руководства сети заведений быстрого питания. Однако, то, что там клиентам предлагается всего два языка — украинский и английский — это лишь следствие всего того, что уже седьмой год происходит в стране.На самом деле ущемление прав русскоязычных началось не вчера и не в Макдональдсе. Это происходит давно и повсеместно. И выкорчёвывание русского языка из школьной программы гораздо страшнее невозможности заказать себе бургер на русском. Поэтому призывы бойкотировать забегаловку, пытаясь таким образом защитить свои права — наивно и бесперспективно. Если эти самые права игнорируются в масштабах государства, то требование уважения к ним со стороны отдельно взятого бизнеса — не более, чем пустое сотрясание воздуха.Тем более, что Мак оставил русскоязычных без выбора не потому, что он к ним плохо относится. Просто никто не хочет, чтобы в один далеко не прекрасный день к нему пришла делегация «патриотов» и популярно объяснила, что использование «мовы оккупанта и страны-агрессора» на Украине наказуемо. Нет, не согласно уголовному кодексу. А другим, более простым, но весьма радикальным способом.Становиться же участником скандала, о котором расскажут во всех местных новостях, понести убытки и долго и нудно извиняться перед толпой неадекватов — никто не хочет. Потому и был выбран путь наименьшего сопротивления. На котором места русскому языку просто не оказалось. Элементарно, из соображений безопасности и нежелания проблем.Что же касается русскоязычных, то на них, в отличие от щирых заукраинцев и ярых националистов, можно чихать с высокой колокольни. Ведь эта категория почти наверняка «повоняет и успокоится». Тем более, что это далеко не самый вопиющий случай дискриминации, которой регулярно подвергаются русскоязычные на Украине.Напомню, что рыба гниет с головы. И если с экрана телевизора совершенно спокойно звучат разговоры о «русскоязычной челюсти» и «свинособаках», а сами русскоязычные объявляются умственно отсталыми (потому как до сих пор мову выучить не в состоянии) и людьми второго сорта, то что вы хотите от бизнеса, которому вообще плевать на все, кроме денег?Разумеется, можно сколько угодно апеллировать к тому, что в других странах Мак даёт более широкий выбор языков. Но при этом нужно помнить, что Украина кардинально отличается и от России, и от Европы. В первую очередь тем, что в/на давно и безнаказанно делят людей на сорта со всеми вытекающими из этого факта последствиями.Посему и воевать за свои права надо не с Макдональдсом, чья дискриминация русскоязычных является лишь отражением всего того, что творится на порабощенных галицким нацизмом просторах Украины.Юлия Витязева