Аграрии ЛНР засеяли яровыми культурами 102% запланированных площадей – Минсельхоз

Аграрии Республики засеяли яровыми культурами 102% запланированных площадей. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.

"В Луганской Народной Республике практически завершена посевная кампания яровых сельскохозяйственных культур текущего года. Плановое задание ярового сева выполнено на 102%", – говорится в сообщении.

"По состоянию на 16 июня сельхозтоваропроизводители перевыполнили плановое задание сева ранних зерновых и зернобобовых на 6%, поздних зерновых культур – на 5%, кормовых – на 21%. Подходит к завершению сев поздних технических и овощебахчевых культур", – отметили в Министерстве.

В ведомстве уточнили, что наибольшие площади зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли аграрии Краснодонского и Свердловского районов – 27,7% и 23,4% соответственно. Лидерами по севу технических культур стали сельхозпроизводители Славяносербского и Антрацитовского районов – 24,6% и 18,8% соответственно. Наибольшие площади сева овощебахчевых культур сосредоточены в Славяносербском и Антрацитовском районах – 26,8% и 20,5% соответственно.

"Сельхозтоваропроизводители активно ведут обработку посевов средствами защиты растений от сорной растительности, вредителей и болезней. По состоянию на 16 июня гербицидами обработано 52%, инсектицидами – 31%, фунгицидами – 18% посеянных площадей", – рассказали в Минсельхозе.

Ранее в Министерстве сообщали, что по состоянию на 21 мая аграрии Республики засеяли яровыми культурами 91% запланированных площадей.

16 июня — Луганск