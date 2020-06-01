"Лугаком" в 2020 году планирует запустить около 100 новых базовых станций связи

Республиканский оператор мобильной связи "Лугаком" в 2020 году планирует запустить около 100 базовых станций мобильной связи. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил первый заместитель генерального директора государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугаком" Эдуард Егоров."В текущем году у нас запланирована (установка) 30 базовых станций поколения 2G, это для покрытия. Буквально недавно мы в Успенке (Лутугинского района) запустили базовую станцию для любителей дачного отдыха в том районе, - сообщил он. - А основной акцент, естественно, на строительстве базовых станций третьего поколения. Грубо говоря, около 100 базовых станций (2G и 3G), которые будут запущены в этом году".Егоров уточнил, что мобильный оператор на данный момент активно внедряет сеть передачи данных мобильного интернета в стандарте 3G на территории Алчевска и Перевальска."На сегодняшний день мы практически полностью закрыли потребность Луганска, Антрацита, Краснодона, Молодогвардейска и Суходольска", - сообщил первый заместитель гендиректора."На сегодняшний день у нас уже около 400 базовых станций. В принципе, это практически сопоставимо с сетью МТС (на территории Республики), которая работала до аварии", - пояснил он.Напомним, что 18 июня 2015 года Минсвязи сообщило, что в Луганской Народной Республике успешно запущен новый государственный республиканский сотовый оператор мобильной связи "Лугаком", продажа его стартовых пакетов началась в отделениях ГУП "Почта ЛНР" в начале сентября.В апреле 2017 года количество активных абонентов "Лугакома" составляло около 150 тыс., а уже в ноябре - почти 400 тыс. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков сообщал, что по состоянию на июль 2019 года почти 667 тыс. жителей ЛНР являются активными абонентами "Лугакома".16 июня — Луганск