Луганские спасатели помогли ребенку освободить застрявший в проушине палец

Луганские спасатели помогли девятилетней девочке освободить палец, застрявший в проушине замка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Родители привели (в расположенный в Луганске Учебно-методический центр (УМЦ) МЧС ЛНР – примечание ЛИЦ) девятилетнюю дочку, которая во время игры засунула средний палец левой руки в дверную петлю для навесного замка и не смогла от нее освободиться. Родители пытались самостоятельно помочь ребенку около 20 минут, но безуспешно. Не помогло и то, что петлю сняли с двери", - говорится в сообщении.

"В УМЦ незамедлительно прибыли сотрудники аварийно-спасательной части. Металлическая шайба находилась на третьей фаланге пальца. Понадобилось около семи минут, чтобы при помощи сверлильно-шлифовального инструмента освободить плачущую девочку", - рассказали в МЧС.

В спасательном ведомстве уточнили, что медицинская помощь ребенку не понадобилась.

16 июня — Луганск