Депутат Народного Совета передал игрушки детям из Донецкого, мать которых погибла в 2014-м (ФОТО)

Депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий передал игрушки и сладости детям семьи Гайдуковых из прифронтового поселка городского типа Донецкий, мать которых погибла в результате боевых действий в 2014 году. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации Кировска."В рамках рабочей поездки Алексей Юрьевич (Белецкий) выехал в поселок Донецкий, подведомственный администрации Кировска, и нанес визит в семью, оказавшуюся в сложной жизненной ситуации, - говорится в сообщении. - Парламентарий подарил подарки, которые всегда актуальны для детей: игровые наборы, футбольный мяч, для девочек заколки, и, конечно же, сладости".В мэрии рассказали, что мать троих детей семьи Гайдуковых погибла во время боевых действий в 2014 году."Алексей Юрьевич пообщался с ребятами, которые охотно шли на контакт, расспросил о результатах окончания учебного года и любимых увлечениях детей. В свою очередь, дети поблагодарили представителя власти за оказанное внимание и интересные сюрпризы", - отметили в мэрии.19 июня — Луганск