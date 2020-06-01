Депутат Народного Совета и активисты ОД "Мир Луганщине" передали гумпомощь врачам Кировска (ФОТО)

Депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов и активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали гуманитарную помощь медикам прифронтового Кировска, лечивших больных COVID-19. Об этом сообщили в отделе внутренней политики администрации города."19 июня представители Кировского территориального отделения общественного движения "Мир Луганщине" совместно с депутатом Народного Совета ЛНР Олегом Поповым и заместителем главы администрации Кировска Вадимом Агеевым в рамках проекта "Волонтер" посетили инфекционное отделение Кировской центральной городской многопрофильной больницы", - говорится в сообщении.В мэрии рассказали, что "представители общественного движения "Мир Луганщине" вручили 13 продуктовых наборов медицинскому персоналу инфекционного отделения, которые задействованы в лечении больных коронавирусной инфекцией".Попов поздравил медиков инфекционного отделения с Днем медицинского работника ЛНР, а также пожелал им крепкого здоровья и благополучия."Цель проекта "Волонтер" помогать жителям Республики. Сегодня мы вручили продуктовые наборы работникам инфекционного отделения Кировской центральной городской многопрофильной больницы, - сказал замглавы администрации. - От работы медиков зависит очень многое. Работа медицинского персонала очень важна для каждого из нас".В ходе визита в Кировск Попов также принял участие в благоустройстве детской площадки."В центральном парке Кировска мы взялись покрасить детскую площадку. Где детские площадки, там и наши дети, а дети - это наше будущее", - сказал депутат.Ранее проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь медицинским работникам Брянки, оказывавшим помощь больным COVID-19.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,3 млн, из них более 449 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.19 июня — Луганск