Приложение «Дій вдома» — что это?
7 апреля в Украине презентовали приложение для контроля за самоизоляцией «Дій вдома». Новое приложение вызвало много вопросов. Не всем было понятно, кто должен устанавливать приложение, в каких случаях можно ожидать полицию, за что можно получить штраф и на каких юридических основаниях работает приложение. Много вопросов возникло и к работе самого приложения — пользователи массово жаловались на ошибки приложения, несмотря на то, что приложение по сути имеет одну-единственную функцию.
Чтобы въехать на территорию Украины, необходимо установить приложение «Дій вдома» и проходить самоизоляцию дома, либо ехать в специальный изолятор.
Какие у приложения возникают ошибки:
1. Не всегда приходит SMS с кодом активации.
2. Чтобы активировать приложение, нужна украинская SIM-карта.
3. Приложение не точно определяет место нахождения вашего смартфона или планшета. К примеру: вы находитесь в Станице Луганской, а приложение «Дій вдома» определяет, что вы находитесь в Одессе или Киеве.
4. Приложение строго привязывается к номеру телефона и указанному месту нахождения. Чтобы изменить место нахождения, нужно регистрировать приложение на другой номер телефона.
Место нахождения (геолокация) зависит от того, каким интернетом вы пользуетесь — мобильным или Wi-Fi. Мобильный интернет привязан к ближайшей вышке, Wi-Fi — к ближайшему роутеру. В зависимости от этого точка геолокации может сдвигаться на 500 метров. К примеру: Вы находитесь во дворе, приложение сообщит, что у вас неправильная геолокация — так как ваш смартфон отключится от Wi-Fi и подключится к мобильному интернет. Необходимо зайти в дом, чтобы приложение определило геолокацию правильно.
Итак, после подтверждения регистрации приложение просит сделать ваше контрольное фото, чтобы подтвердить геолокацию. Чтобы сделать это, приложение запрашивает доступ к камере, геоданным, вызову номеров, памяти устройства и карте памяти, а также разрешение просматривать сетевые соединения телефона.
Персональные данные граждан, попадающих на обязательную самоизоляцию, собираются и обрабатываются даже без приложения. По закону №3320 от 13 апреля 2020 года, обрабатываются такие данные: сведения о состоянии здоровья; место госпитализации; ФИО; дата рождения; место жительства; место работы/учебы.
Интерфейс приложения «Дій вдома» очень прост. В нем есть только один экран с отсчётом дней до конца самоизоляции и кнопка экстренного вызова врачей.
Во время пользования приложением возможно несколько раз в день (2-3 раза) вы будете получать сообщение с требованием сделать ваше контрольное фото, чтобы подтвердить свою геолокацию.
Каким образом украинские власти будут контролировать режим самоизоляции граждан находящихся на неподконтрольных территориях неизвестно и непонятно.
Школа выживания - Сегодня, 17:05 72
Чтобы въехать на территорию Украины, необходимо установить приложение «Дій вдома» и проходить самоизоляцию дома, либо ехать в специальный изолятор.
Какие у приложения возникают ошибки:
1. Не всегда приходит SMS с кодом активации.
2. Чтобы активировать приложение, нужна украинская SIM-карта.
3. Приложение не точно определяет место нахождения вашего смартфона или планшета. К примеру: вы находитесь в Станице Луганской, а приложение «Дій вдома» определяет, что вы находитесь в Одессе или Киеве.
4. Приложение строго привязывается к номеру телефона и указанному месту нахождения. Чтобы изменить место нахождения, нужно регистрировать приложение на другой номер телефона.
Место нахождения (геолокация) зависит от того, каким интернетом вы пользуетесь — мобильным или Wi-Fi. Мобильный интернет привязан к ближайшей вышке, Wi-Fi — к ближайшему роутеру. В зависимости от этого точка геолокации может сдвигаться на 500 метров. К примеру: Вы находитесь во дворе, приложение сообщит, что у вас неправильная геолокация — так как ваш смартфон отключится от Wi-Fi и подключится к мобильному интернет. Необходимо зайти в дом, чтобы приложение определило геолокацию правильно.
Итак, после подтверждения регистрации приложение просит сделать ваше контрольное фото, чтобы подтвердить геолокацию. Чтобы сделать это, приложение запрашивает доступ к камере, геоданным, вызову номеров, памяти устройства и карте памяти, а также разрешение просматривать сетевые соединения телефона.
Персональные данные граждан, попадающих на обязательную самоизоляцию, собираются и обрабатываются даже без приложения. По закону №3320 от 13 апреля 2020 года, обрабатываются такие данные: сведения о состоянии здоровья; место госпитализации; ФИО; дата рождения; место жительства; место работы/учебы.
Интерфейс приложения «Дій вдома» очень прост. В нем есть только один экран с отсчётом дней до конца самоизоляции и кнопка экстренного вызова врачей.
Во время пользования приложением возможно несколько раз в день (2-3 раза) вы будете получать сообщение с требованием сделать ваше контрольное фото, чтобы подтвердить свою геолокацию.
Каким образом украинские власти будут контролировать режим самоизоляции граждан находящихся на неподконтрольных территориях неизвестно и непонятно.
Школа выживания - Сегодня, 17:05 72
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