Жители Краснодонщины открыли памятный знак к шестой годовщине начала боевых действий (ФОТО)

Жители Краснодона и Краснодонского района сегодня открыли в поселке Поречье памятный знак, посвященный шестой годовщине начала боевых действий в регионе. Об этом сообщили в горрайонной администрации."В поселке Поречье сегодня состоялось открытие памятного знака, посвященного шестой годовщине начала боевых действий на территории Краснодонского района. 20 июня 2014 поселок первым принял на себя удар со стороны ВСУ", – говорится в сообщении.Почтить память погибших земляков собрались сотрудники администрации Краснодона и Краснодонского района, представители казачества, духовенства, молодежных организаций, неравнодушные жители Поречья."Наши земляки отдали свою жизнь за мир в Донбассе, и подвиг их будет жить в нашей памяти. Открытие памятного знака – яркое тому подтверждение. Мы будем помнить имена тех героев, которые своими жизнями заплатили за то, чтобы жили мы, наши дети и внуки", – обратился к собравшимся глава горрайонной администрации Сергей Козенко.Право открыть памятный знак было предоставлено его автору Алексею Невидову и главе администрации Краснодона и Краснодонского района.Протоиерей Свято-Сергиевского прихода Андрей Берсенев освятил мемориал, а затем присутствующие минутой молчания почтили память погибших героев и возложили к памятному знаку цветы.19 июня — Луганск