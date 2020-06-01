Представители властей поблагодарили медиков ЛНР за самоотверженную борьбу с COVID-19 (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители властей ЛНР в ходе торжественного собрания в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРКБ), посвященного Дню медицинского работника, поблагодарили работников сферы здравоохранения за их самоотверженную борьбу с коронавирусом. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня, как и в судьбоносное лето 2014 года, работники медицинской сферы одними из первых пришли на помощь обществу. Лишь титанические усилия, ваш безмерный профессионализм помогли нам стабилизировать обстановку. Мы преклоняемся перед вами за проделанную работу и сердечно благодарим", - зачитала приветственный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.Она вручила почетные грамоты главы ЛНР трудовым коллективам больниц Республики и грамоты отличившимся медработникам."Профессия медработника, врача – это не просто профессия, а судьба, которая дается свыше. Выбрав путь медицинского работника, мы им остаемся всю жизнь и оказываем помощь каждый день, каждую минуту, даря жизнь людям", - отметила Пащенко.Министр подчеркнула, что в пандемию медики Республики "вступили в бой с коронавирусом ценой собственного здоровья" и, несмотря на все трудности, преодолевают это испытание достойно."Честно, чисто, от всей души я хочу поклониться вам за ваш труд и сказать спасибо", - обратилась к присутствующим в зале работникам здравоохранения заместитель председателя Правительства ЛНР Наталья Тихонская.Она поблагодарила медработников Республики за то, что благодаря их усилиям удалось минимизировать количество жертв коронавируса.Тихонская вручила почетные грамоты и благодарности Правительства ЛНР отличившимся представителям сферы здравоохранения.Участники торжественного собрания также посмотрели ролик, в котором медработники Республики исполняют песню "#Жить".Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,3 млн, из них более 449 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом, 11 зараженных скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.Министерство здравоохранения ЛНР заявляло, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.День медицинского работника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.19 июня — Луганск