Житель Березовского получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ – СЦКК

Житель села Березовское получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 15.20 в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Березовское с применением (вооружения боевой машины пехоты) БМП-2 получил ранение мужчина 1982 года рождения, проживающий по улице Камышеваха", - говорится в сообщении.

Предварительный диагноз: осколочное ранение шеи и грудного отдела позвоночника.

В представительстве сообщили, что пострадавший доставлен в Центральную городскую многопрофильную больницу Кировска, где ему была оказана неотложная медицинская помощь.

Ранее сегодня глава администрации Первомайска сообщил, что житель Золотого-5 погиб, еще два человека получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

19 июня — Луганск