Активисты "Мира Луганщине" передали сладкие подарки подопечным гериатрического интерната (ФОТО)

Координатор проекта "Забота о ветеранах" общественного движения "Мир Луганщине" Галина Григорова передала сладкие подарки подопечным Луганского гериатрического дома-интерната № 1. Об этом сообщили в пресс-службе движения."В течение года я стараюсь три или четыре раза приехать сюда. Пожилым людям очень хочется внимания, общения. Им нравится с кем-то говорить, задавать вопросы. У них огромный путь за плечами, они заслуживают внимания с нашей стороны. В этот раз мы приехали без концерта, но обязательно проведем его в следующий раз", - рассказала Григорова.Директор соцучреждения Иван Чеграхчи поблагодарил активистов "Мира Луганщине" за внимание, которое они уделяют подопечным интерната."Активисты движения уделяют нам огромное внимание. Они нам постоянно концерты устраивают, дарят подарочки. Мы очень довольны и благодарны за то, что они всегда рядом и поддерживают нас", - отметила подопечная соцучреждения Людмила.Участники встречи также почтили память инвалидов, погибших шесть лет назад в результате обстрела территории гериатрического интерната со стороны ВСУ и возложили цветы к мемориальной табличке "Жертвам украинской агрессии 28 июля 2014 года".Напомним, 28 июля 2014 года во время прогулки подопечных интерната на свежем воздухе киевские силовики произвели артиллерийский обстрел учреждения. Три боеприпаса взорвались на территории интерната, еще три поблизости. От разорвавшихся боеприпасов погибли пять подопечных-колясочников, еще четверо получили ранения; осколками и взрывной волной были выбиты все оконные стекла, повреждены жилые и хозяйственные корпуса.В настоящее время в Луганском гериатрическом доме-интернате №1 живут 196 человек преклонного возраста, в том числе 120 не имеющих возможности передвигаться самостоятельно инвалидов, которые находятся на полном государственном обеспечении. В целом учреждение рассчитано на 210 человек.19 июня — Луганск