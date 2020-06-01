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Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы медикам Ровеньков (ФОТО)

Sergey Сегодня, 18:000Новости
Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы медикам Ровеньков (ФОТО)









Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь медицинским работникам инфекционного отделения Ровеньковской многопрофильной городской больницы, оказывавшим помощь больным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Поздравили представителей системы здравоохранения Ровеньков с Днем медицинского работника ЛНР и вручили им продуктовые наборы от проекта "Волонтер" депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко и руководитель исполкома Ровеньковского территориального отделения "Мира Луганщине" Анатолий Пигида.
"Не жалея своих сил вы боретесь с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вашей самоотверженности, стойкости и профессионализму в нашем городе сохранялась благополучная ситуация. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия", - сказала Демешко.
Пигида вручил медработникам рисунки, которые подготовили воспитанники одного из детских садов Ровеньков по случаю профессионального праздника работников сферы здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,2 млн, из них более 445 тыс. скончались. В ЛНР были подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
День медицинского работника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.
19 июня — Луганск

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