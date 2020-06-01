Проект "Волонтер" передал продуктовые наборы медикам Ровеньков (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал гуманитарную помощь медицинским работникам инфекционного отделения Ровеньковской многопрофильной городской больницы, оказывавшим помощь больным COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе движения.Поздравили представителей системы здравоохранения Ровеньков с Днем медицинского работника ЛНР и вручили им продуктовые наборы от проекта "Волонтер" депутат Народного Совета ЛНР Белла Демешко и руководитель исполкома Ровеньковского территориального отделения "Мира Луганщине" Анатолий Пигида."Не жалея своих сил вы боретесь с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вашей самоотверженности, стойкости и профессионализму в нашем городе сохранялась благополучная ситуация. Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю здоровья, счастья и благополучия", - сказала Демешко.Пигида вручил медработникам рисунки, которые подготовили воспитанники одного из детских садов Ровеньков по случаю профессионального праздника работников сферы здравоохранения.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 8,2 млн, из них более 445 тыс. скончались. В ЛНР были подтверждены 469 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.День медицинского работника установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно в третье воскресенье июня.19 июня — Луганск