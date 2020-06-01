ДНР планируют открыть пункт пропуска
В ДНР 22 июня собираются открыть один из пунктов пропуска на линии соприкосновения, заявили в МИД ДНР в пятницу, 19 июня.
С понедельника планируется разрешить выезд граждан на подконтрольную территорию Украины, въезд обратно обещают позволить с 25 июня.
Какой именно из четырех пунктов пропуска планируется открыть не сообщают.
Заявление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой:
«Мы официально предупреждаем представителей Украины: до понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ, с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья. Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия», — заявила она.
Украинская сторона еще 10 июня открыла КПВВ «Марьинка». На данный момент со стороны ДНР КПВВ «Марьинка» закрыт.
Никонорова потребовала, чтобы Украина до 22 июня согласовала с республикой механизм осуществления пропускных мероприятий, пообещав в противном случае организовать на одном из контрольно-пропускных пунктов с Украиной пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан. Новости Донецка - Сегодня, 17:45 69
С понедельника планируется разрешить выезд граждан на подконтрольную территорию Украины, въезд обратно обещают позволить с 25 июня.
Какой именно из четырех пунктов пропуска планируется открыть не сообщают.
Заявление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой:
«Мы официально предупреждаем представителей Украины: до понедельника, 22 июня, мы ждем четкую позицию Киева по поводу всех необходимых мер по организации пропуска граждан через КПВВ, с учетом соблюдения прав граждан и принятия во внимание рисков для здоровья. Если же до обозначенного срока такая позиция нам предоставлена не будет, то мы, исходя из гуманитарных соображений и ввиду острой социальной необходимости, будем готовы пойти на односторонние действия», — заявила она.
Украинская сторона еще 10 июня открыла КПВВ «Марьинка». На данный момент со стороны ДНР КПВВ «Марьинка» закрыт.
Никонорова потребовала, чтобы Украина до 22 июня согласовала с республикой механизм осуществления пропускных мероприятий, пообещав в противном случае организовать на одном из контрольно-пропускных пунктов с Украиной пропуск всех желающих выехать на территорию Украины граждан. Новости Донецка - Сегодня, 17:45 69
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