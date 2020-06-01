Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны эпидемии коронавируса в Украине



Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу.

«Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат — сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием», — сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

По его словам, это очень тревожная статистика, который свидетельствует о начале новой волны заболевания.

«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, — как хотите, можно называть, — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал он.

По его мнению, единственный способ ее победить — соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.

«Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть — это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности», — сказал Шмыгаль.

Напомним, что за 18 июня в Украине подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни (всего — 34 984) и 586 выздоровлений (всего — 16 033). Новости Украины - Сегодня, 17:16 228 Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.Об этом он сказал на внеочередном заседании правительства в пятницу.«Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат — сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием», — сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.По его словам, это очень тревожная статистика, который свидетельствует о начале новой волны заболевания.«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, — как хотите, можно называть, — волны заболеваемости коронавирусом», — сказал он.По его мнению, единственный способ ее победить — соблюдение социальной дистанции, дезинфекция и масочный режим.«Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас. Даже те, кто переболел и выздоровел, настоятельно не рекомендуют болеть — это сложная болезнь с тяжелыми последствиями и довольно высоким уровнем летальности», — сказал Шмыгаль.Напомним, что за 18 июня в Украине подтвердили 921 новый случай коронавирусной болезни (всего — 34 984) и 586 выздоровлений (всего — 16 033). Новости Украины - Сегодня, 17:16 228

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