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Препарат для лечения лёгких форм коронавируса поступит на рынок в июле

root Вчера, 18:3052Новости
Препарат для лечения лёгких форм коронавируса поступит на рынок в июле
Фото: РИА Новости
Препарат «Коронавир» для лечения средних и лёгких форм коронавирусной инфекции COVID-19 поступит на рынок в начале июля, сообщил директор Ярославского завода готовых лекарственных форм (филиал «Р-Фарм») Владимир Колышкин, передает RT.
Соответствующее заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина о последствиях эпидемии коронавируса для экономики.
«Препарат уже подан на регистрацию в Министерство здравоохранения, и к началу июля более 150 тыс. упаковок «Коронавира» поступят на рынок», — рассказал Колышкин.

Ранее больницы в регионах России получили первую партию российского препарата против коронавируса «Авифавир».

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