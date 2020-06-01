Препарат для лечения лёгких форм коронавируса поступит на рынок в июле

«Препарат уже подан на регистрацию в Министерство здравоохранения, и к началу июля более 150 тыс. упаковок «Коронавира» поступят на рынок», — рассказал Колышкин.

Фото: РИА НовостиПрепарат «Коронавир» для лечения средних и лёгких форм коронавирусной инфекции COVID-19 поступит на рынок в начале июля, сообщил директор Ярославского завода готовых лекарственных форм (филиал «Р-Фарм») Владимир Колышкин, передает RT.Соответствующее заявление он сделал на совещании у президента России Владимира Путина о последствиях эпидемии коронавируса для экономики.Ранее больницы в регионах России получили первую партию российского препарата против коронавируса «Авифавир».